Stuttgart

Wer kennt diese Dame noch? Vom Sehen her dürften sie sicherlich einige wiedererkennen. Schließlich war die Dresdnerin mit kubanischen Wurzeln, Joana Garcia, als Fotomodel auf Plakaten der Filmnächte am Elbufer (2012) und sogar auf einer Straßenbahn (2014) zu sehen.

Inzwischen arbeitet die 30-Jährige als Motivations- und Verkaufstrainerin. Vergangene Woche setzte sie sich unter 165 Teilnehmern aus 15 verschiedenen Nationen beim ersten internationalen „Silent Speaker Battle“ am Stuttgarter Flughafen durch.

Joana Garcia und „ihre“ Straßenbahn, aufgenommen im Juni 2014. Quelle: Norbert Neumann

Garcia gewann den Rednerwettbewerb mit ihrem Vortrag „Sei ein Anziehungsmagnet – Mit Präsenz zu mehr Erfolg“. Durch den Gewinn qualifizierte sie sich automatisch für eine Teilnahme am „Internationalen Speaker Wettbewerb“ in New York.

Von DNN