Das Projekt Großenhainer Straße geht in die nächste Runde. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilen, beginnen am Sonnabend die Vorbereitungen für den nächsten Bauabschnitt. Dieser betrifft die Einmündung und das Gleisdreieck Harkortstraße. Deshalb müssen sich die Dresdnerinnen und Dresdner auf neue Umleitungen einstellen.

Am Sonnabend fahren zwischen 9 und 21 Uhr die Straßenbahnlinien 3 und 13 von Coschütz und Prohlis kommend bis zur Großenhainer Straße, Ecke Fritz-Reuter-Straße und wechseln dort auf die jeweils andere Linie. Bedeutet: Aus der ankommenden 3 wird die Linie 13 nach Prohlis und umgekehrt wechselt die 13 auf die 3 nach Coschütz. Zum Wilden Mann wird ab Großenhainer Platz ein Ersatzverkehr angeboten und auch ab Friedensstraße in Richtung Mickten und Kaditz fahren Busse.

Betriebshof in Sommerferien komplett vom Netz

Ab 21 Uhr fährt die 3 dann wieder normal in Richtung Wilder Mann. Die Linie 13 dagegen fährt ab der Haltestelle Liststraße weiter zum Trachenberger Platz und nicht nach Mickten, bzw. Kaditz. Für die Haltestellen Bürgerstraße und Rathaus Pieschen kann laut DVB kein Ersatzverkehr eingerichtet werden, weil dort die SachsenEnergie baut. Das Unternehmen empfiehlt den betroffenen Fahrgästen deshalb, bis zum Trachenberger Platz mitzufahren und dort dann in die 64 umzusteigen. Die Buslinie wird auch nachts durchgängig fahren, um die Linie 13 ersetzen zu können. Wer weiter zur Sternstraße oder nach Übigau möchte, kann ab Mickten die Buslinie 79 nutzen. Auch diese fährt ab Sonnabend zwischen 5 und 1 Uhr durchgehend. In der übrigen Zeit können Fahrgäste ein Anruflinientaxi (alita) bestellen. Die Umleitungen und Ersatzlinien gelten voraussichtlich bis zum 24. Juli.

Wie neu, weil neu: Die Schienen für das Gleisdreieck werden glänzend aufbereitet und für das neue Gleisdreieck in Form geschliffen und gebogen. Quelle: Anja Schneider

Danach wird es nicht besser, im Gegenteil: Die Bauarbeiter wandern weiter in Richtung Liststraße und es muss dann auch die Linie 3 umgeleitet werden. Und es kommt noch dicker: In den Sommerferien vom 24. Juli bis zum 23. August koppelt die DVB den Betriebshof Trachenberge komplett vom Netz ab. Das ist laut Torsten Zingel, stellvertretender Betriebsleiter der DVB, nötig, um das Gleisdreieck an der Harkortstraße erneuern zu können. Die Schienen dort sind bereits seit Mitte der Neunziger im Einsatz und am Ende ihrer Lebenszeit angekommen. Derzeit werden die neuen Schienen im Betriebshof Reick vorbereitet. Sie werden geschliffen, in Form gebogen und zusammengesetzt – dadurch liegt das fertige Dreieck schon da, muss aber für den späteren Transport zur Harkortstraße noch mal auseinander genommen werden.

Der Betriebshof Trachenberge bleibt in den Ferien aber nicht ganz ungenutzt: Wie Torsten Zingel erklärt, hat man die Sommerferien nicht grundlos gewählt. „In dieser Zeit gilt unser Sommerfahrplan und dafür stellen wir etwa 25 Fahrzeuge ab. Die brauchen wir in der Zeit nicht und deshalb werden sie in Trachenberge eingeschlossen.“ Der Fahrgast werde von der Schließung des Trachenberger Betriebshofes nichts merken, verspricht Zingel. Da die Fahrzeuge nach den Sommerferien wieder gebraucht werden, muss das Gleisdreieck Harkortstraße dann fertig sein.

In der hydraulischen Presse werden die Schienen in Form gebogen. Quelle: Anja Schneider

Autofahrer werden in der Bauzeit größtenteils an der Baustelle vorbeigeleitet. Wie DVB-Projektleiter Tobias Pfeiffer erklärt, sei es eine Auflage der Stadt gewesen, immer eine Fahrspur für den Verkehr freizuhalten, weshalb so viele einzelne Baufelder nötig sind. Um das zu ermöglichen, wurde die Liststraße in den letzten Wochen vorbereitet und soll bis Juni als Umleitungsstrecke fertig sein.

Trotzdem raten die DVB Autofahrern, die Großenhainer Straße ab dem 24. Juli für Fahrten in die Innenstadt zu meiden und stattdessen die benachbarte Hansastraße zu nutzen. Radfahrer sollen am Pestalozziplatz die Querverbindung zum Radweg an der Hansastraße nutzen. Anwohner werden rechtzeitig informiert, sollte es Einschränkungen an den Zufahrten zu den Grundstücken geben.

Bau bis Mai 2022

Wer Fragen hat oder Hilfe benötigt, kann sich ab Sonnabend am Infocontainer melden, der in Höhe der Haltestelle Liststraße aufgebaut wird. Dort gibt es einen Briefkasten für Rückrufbitten und andere Anfragen. Sollte beispielsweise ein Umzug während den Baumaßnahmen anstehen, werde man eine Lösung finden. Der Bauleiter leert den Briefkasten mindestens zweimal pro Woche. Je nach Pandemielage werden die Bauarbeiter hin und wieder auch persönlich im Container anzutreffen sein, die Öffnungszeiten werden dort ausgehangen.

Das Großprojekt Großenhainer Straße läuft seit dem 29. März. Nicht nur die DVB sind dort zu Gange, auch das Straßen- und Tiefbauamt sowie die SachsenEnergie nutzen die Baustelle, um im Untergrund Leitungen zu erneuern, zu sortieren und die Straßen grundhaft auszubauen.

Die DVB bereiten im Rahmen der Maßnahme die Schienen auf die neuen und breiteren Stadtbahnwagen vor. Außerdem werden die Haltestellen Großenhainer Platz und Liststraße barrierefrei ausgebaut, inklusive Blindenleitsystem. Über den gesamten Bauabschnitt mit einer Länge von 800 Metern werden durchgehende Radwege eingerichtet, Ampeln erneuert und die Stadtbeleuchtung modernisiert. Apropos Ampeln: Um die Verkehrssicherheit für die Schülerinnen und Schüler vom Campus an der Gehestraße zu erhöhen, soll am Großenhainer Platz eine Fußgängerampel installiert werden.

Der Bau soll im Mai 2022 abgeschlossen werden, die Linie 13 aber schon ab Dezember wieder planmäßig fahren. Die Linie 3 muss noch bis Mai 2022 umgeleitet werden. Insgesamt kostet das Vorhaben rund 16 Millionen Euro, davon zahlen die DVB rund 13,2 Millionen, von denen wiederum 10,8 Millionen als Förderung bei Bund und Land Sachsen beantragt sind.

Von Lisa-Marie Leuteritz