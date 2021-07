Dresden

Mit Beginn der Sommerferien wechseln am Montag, 26. Juli, fast alle Linien der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in den Ferienfahrplan und verkehren im 15- statt wie sonst im Zehn-Minuten-Takt. Anders sieht es bei den am stärksten genutzten Straßenbahnlinien 4, 7, 9 und 41 sowie den Buslinien 61 und 62 aus, die wochentags weiterhin im 10-Minuten-Takt unterwegs sind.

Während der Ferien sind die öffentlichen Verkehrsmittel für gewöhnlich weniger ausgelastet, weswegen die DVB und andere städtische Unternehmen die kommenden Wochen für mehrere Bauprojekte nutzen wollen. In diesem Zusammenhang erwartet die Fahrgäste umfangreiche Fahrplanänderungen.

Ersatzbusse für Linie 1 und 2

Schon am heutigen Freitag starteten die Baumaßnahmen auf der Bodenbacher Straße, weswegen die Linien 1 und 2 ab 6 Uhr nur bis zum Krankenhaus St.-Joseph-Stift verkehren. Dort müssen Fahrgäste bis zum 16. August in Ersatzbusse zum Albert-Wolf-Platz bzw. nach Kleinzschachwitz umsteigen. In Richtung Stadtzentrum erfolgt der Umstieg am Comeniusplatz.

Zusammenlegung der Linien 3 und 13

In der Nacht zu Sonnabend, 24. Juli, ist auch die Großenhainer Straße betroffen: Ab 1 Uhr werden die Linien 3 und 13 zusammengelegt. Von Coschütz kommend, wird die „3“ am Großenhainer Platz zur „13“ und fährt nach Prohlis. In der Gegenrichtung funktioniert das entsprechend umgekehrt. Zwischen dem Großenhainer Platz und dem Endpunkt Wilder Mann sowie zwischen der Friedensstraße und Mickten bzw. Kaditz fahren Ersatzbusse.

Ab 21 Uhr muss die Linie 3 erneut verkürzt werden und biegt dann bereits am Neustädter Bahnhof in Richtung Leipziger Straße ab und fährt nach Mickten. Die Linie 13 fährt dafür ab der Bautzner-/Rothenburger Straße über den Albertplatz und Bischofsweg zur Gleisschleife Infineon Süd und bedient damit nicht die Äußere Neustadt.

Umleitung vieler Buslinien

Von Baumaßnahmen sind auch die Buslinien 64, 70, 73 und 76 betroffen. Von Montag, 26. Juli, bis Montag, 2. August, werden die Fahrgäste über die Rückert- und Maxim-Gorki-Straße umgeleitet. Außerdem fahren die Buslinien 64, 65 und 87 in Richtung Norden ausnahmsweise über den Seidnitzer Weg zur Enno-Heidebroek-Straße und können daher die Haltestelle Lohrmannstraße nicht bedienen. Diejenigen, die in der Buslinie 66 unterwegs sind, fahren während der Sommerferien in Richtung Nickern und Lockwitz über die Michaelisstraße. Die „88“ wiederum fährt in Richtung Kleinzschachwitz über die Heinrich-Mann-Straße.

Auch die Fahrgäste der Buslinien 70 und 72 in Richtung Gompitz bzw. Elbe-Park müssen sich auf eine Umleitung gefasst machen: Ab Haltestelle Festspielhaus führt sie über die Hermann-Reichelt- und Wilschdorfer Landstraße. Bis zur Radeburger Straße werden die Haltestellen in westlicher Richtung nicht bedient.

Zudem ist die Buchenstraße bis zum Ende der Ferien von einer Vollsperrung betroffen. So sollen Fahrgäste der Buslinie 64 in Richtung Kaditz die Ersatzhaltestellen von Rudolf-Leonhard- und Schanzenstraße nutzen. In Richtung Reick fährt die Linie ab St.-Pauli-Friedhof über die Stauffenbergallee.

Laut DVB folgen in der zweiten Hälfte der Sommerferien weitere Baumaßnahmen.

