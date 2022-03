Dresden

Gute Nachrichten für DVB-Fahrgäste: Durch eine neue Anlage an der Haltestelle ElbePark können in Zukunft stundenlange Störungen des Bahn- und Busverkehrs vermieden werden. Davon betroffen waren seit Oktober letzten Jahres Bahnen der Linie 9 zwischen Mickten und Kaditz sowie die Buslinien 60, 64, 70, 72 und 80.

Die Anlage hebt die Oberleitung der Straßenbahn auf 6,90 Meter an und erlaubt so das Passieren von Schwertransporten, die etwa sieben Mal pro Jahr den Dresdener Hafen ansteuern. Diese waren bisher zu hoch für die normalerweise auf fünfeinhalb Metern gespannte Oberleitung. Deshalb mussten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Strecke nachts regelmäßig für sechs Stunden sperren, um die Leitung mit Flaschenzügen und der Muskelkraft von acht Mitarbeitern anzuheben.

Das aufwendige und mit 7000 Euro pro Einsatz recht kostspielige Prozedere hat mit der neuen Anlage ein Ende. In Zukunft dauert das Anheben der Leitung nur noch zehn Minuten, es kann von drei Mitarbeitern durch einfaches Kurbeln bewerkstelligt werden. So müssen Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Zukunft gar nicht mehr auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Vor allem für Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkungen sieht Fachingenieur Roland Kluge darin eine große Erleichterung: „Für die war der Umstieg in den Schienenersatzverkehr sehr beschwerlich.“

Von vd