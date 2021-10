Dresden

Am Montag stellen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Ergebnisse des diesjährigen „Kundenbarometers“ des Marktforschungsinstituts Kantar vor. Details sind bereits vorab der Internetseite der DVB zu entehmen – wohl mit Blick auf drei Ausschüsse des Stadtrates, die ebenfalls am Montag über die künftige Finanzierung der DVB beraten werden und eine für Dienstag angesetzte Beratung über die Erhöhung der Ticketpreise im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO).

DVB: Sparen trifft die Kunden und das Klima

Erfreuliches Ergebnis des Kundenbarometers: Die DVB konnten den Spitzenplatz im bundesweiten Ranking von diesmal 37 Nahverkehrsunternehmen und -verbünden behaupten. Seit 2014 lagen sie mit Ausnahme des Kundenbarometers von 2016 immer auf Platz 1.

95 Prozent der Fahrgäste seien mit den Leistungen der DVB zufrieden. Das habe die Umfrage des Marktforschungsinstituts Kantar ergeben. Dieses Ergebnis liege sogar um ein Prozent höher als im Jahr 2020. „In der Bewertung der Gesamtleistung bleiben wir Spitzenreiter. Allerdings haben andere Städte, vor allem durch den kontinuierlichen Ausbau ihres ÖPNV-Angebots, in der Bewertung der Einzelmerkmale aufgeholt“, räumen die DVB ein.

Genau dieser kontinuierliche Ausbau ist in Dresden zurzeit nicht gesichert. Der Aufsichtsrat der Technischen Werke Dresden (TWD) hat angesichts steigender Verluste bei den DVB eine Deckelung des Zuschussbetrages der TDW für die DVB auf 55 Millionen Euro pro Jahr gefordert. Die Verkehrsbetriebe erklärten dazu, alle erarbeiteten Szenarien zur Dämpfung ihres Defizits auf 55 Millionen Euro hätten deutlich negative Effekte auf die Nachfrage durch die Fahrgäste sowie auf klima- und sozialpolitische Ziele.

Hat Corona Schuld an der Finanzierungslücke?

In einer öffentlichen Anhörung sollen am Montag der Umweltausschuss, der Stadtentwicklungsausschuss und der Finanzausschuss der Landeshauptstadt die Lage erörtern. Am Dienstag findet in Dresden zudem eine erste Beratung zur Erhöhung der Ticketpreise 2022 im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) statt, zu dem auch die DVB gehören.

Die TWD wollen eine Tariferhöhung. ÖPNV-Experten seien zu dem Schluss gekommen, dass der Anstieg des Zuschussbedarfs der DVB nicht nur durch Corona bedingt sei. Treiber seien auch die vergleichsweise geringe Fahrgeschwindigkeit, der Umfang der Betriebsleistungen, der hohe Straßenbahnanteil, der Personalbestan, und im Vergleich niedrige Fahrtarife, heißt es im Bericht des TWD-Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung.

Die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen sieht das als verheerendes Signal und lehnt die vorgelegten Vorschläge zur Tariferhöhung ab. „Unser Ziel ist, dass mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen. Die hohe Qualität des Angebots besonders der DVB in Dresden muss ohne Abstriche erhalten bleiben“, teilte die Fraktion mit. Für Klimaschutz und Verkehrswende seien ein Ausbau der Strecken, die Verdichtung der Takte sowie mehr Bahnen und Busse nötig. Der damit enorm steigende Finanzierungsbedarf dürfe nicht allein auf die Fahrgäste umgelegt werden.

Von Holger Grigutsch