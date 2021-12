Dresden

Wer aktuell mit der Straßenbahnlinie 3 in Richtung Wilder Mann unterwegs ist, wird bei der ersten Fahrt vielleicht kurz nervös, ob er nicht doch in die Linie 13 eingestiegen ist, weil plötzlich die Haltestelle Mickten angesagt wird. Das hat aber alles seine Richtigkeit, es ist lediglich eine für diese Linie ungewöhnliche Umleitung.

Umleitungen benötigen teils jahrelange Vorarbeit

Davon gibt es aktuell so einige im Dresdner Liniennetz. Meistens sind es Baustellen, wie die an der Großenhainer Straße, die Umleitungen erfordern. Manchmal sind es aber auch Havarien, plötzliche Schäden am Gleis oder andere Ursachen. Den Überblick darüber behält die Abteilung Operativplanung bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB). René Müller ist stellvertretender Sachgebietsleiter und ist kaum zu bremsen, wenn er von seiner Arbeit erzählt.

René Müller und Rocco Schlenkrich sind Mitarbeiter der Operativplanung bei den Dresdner Verkehrsbetrieben. Quelle: Anja Schneider

„Im Prinzip machen wir das Gleiche wie unsere Leitstelle, nur mit Planungsvorlauf. Das heißt, wir wissen vorher, wo welche Strecke wann gesperrt werden muss und bereiten das Liniennetz darauf vor“, erklärt er seinen Job, dem er gemeinsam mit drei Kollegen nachgeht. Was für den Fahrgast am Ende einmal Umsteigen bedeutet, ist für die operative Planung manchmal jahrelange Vorarbeit.

Planungen verlaufen nicht immer reibungslos

Zunächst wird zwischen den einzelnen Maßnahmen unterschieden: Da gibt es die hauseigenen Vorhaben der DVB, wie Gleisbau, Arbeiten an den Fahrleitungen oder Reparaturen der Weichen. Dann gibt es städtische Maßnahmen im Bereich Straßenbau. „Die betreffen meist die Busse. Wenn eine Straßenbahnlinie involviert ist, sind wir meist eh am Bauvorhaben beteiligt“, erklärt René Müller.

Und dann gibt es noch das, was Müller „Töbs“ nennt – wenn Träger öffentlicher Belange, wie SachsenEnergie, Stadtentwässerung oder Telekom an ihre Leitungen müssen. All diese Pläne landen auf den Schreibtischen von René Müller und seinen Kollegen und verlangen eine Koordination, die der Fahrgast bestenfalls kaum zu spüren bekommt.

„Es ist nicht leicht, da wir nicht die Bestimmer sind, sondern die Stadt. Wir werden angehört und können unsere Belange und Wünsche zu jeder Maßnahme äußern. Am Ende muss ein gemeinsamer Konsens in der Jahresplanung gefunden werden“, erzählt René Müller. Und das läuft nicht immer reibungslos ab, weiß er aus Erfahrung: „Oft finden viele Baumaßnahmen gleichzeitig statt, die ungünstig für das Liniennetz sind. Wir sagen dann, so können wir uns das nicht vorstellen. Die Stadt sagt, wir haben jetzt die Fördermittel, wir müssen bauen. Und dann finden wir eine Lösung.“

Nicht für jede Maßnahme sind genug Ersatzbusse da

Für den Fahrgast ist es natürlich optimal, wenn eine ausgefallene Bahn durch einen oder gar mehrere Busse ersetzt werden kann. Doch das ist nicht immer so einfach. Neben einem Baufeld, was im Weg ist, oder Umleitungen, die sehr komplex sind, gibt es auch noch den wirtschaftlichen Aspekt für die DVB, erklärt Müller: „Wir müssen ein Verkehrskonzept erstellen, was für uns tragbar ist und gleichzeitig so wenig wie möglich Einschränkungen für unsere Fahrgäste hat. Wenn wir einen Vorschlag erarbeitet haben, wandert er durch viele Bereiche hier im Haus. Wenn es langfristige Maßnahmen sind, errechnet die Marktforschung den Fahrgastverlust oder auch -zugewinn und meldet uns zurück, welche Variante die günstigste ist.“

Ein weiterer Aspekt sind die Kapazitäten in den Bereichen Fahrzeuge und Personal. Denn wenn ein Ersatzverkehr durch Busse nötig wird, braucht es zum einen die Fahrzeuge und zum anderen die Fahrer. „Wir haben aktuell 20 Busse in Reserve, die für Ersatzverkehr eingesetzt werden können. Nächstes Jahr sollen es 25 werden“, sagt Müller und erklärt auch gleich, dass das für bestimmte Maßnahmen nicht reicht: „Angenommen, wir würden an der Königsbrücker Straße bauen. Da bräuchte es allein dafür 17 bis 18 Busse, um den Ersatzverkehr zwischen Hellerau und Weixdorf abdecken zu können. Da ist fast das ganze Kontingent für eine einzige Maßnahme aufgebraucht.“ Und dafür müssen René Müller und seine Kollegen eine Lösung finden.

Anzahl der Kombifahrer soll erhöht werden

Ob diese am Ende funktioniert, wird meist getestet. Da ist es von Vorteil, wenn die Mitarbeiter der Operativplanung gleichzeitig auch Busfahrer sind. „Ich setz mich dann auch mal in den Bus und fahre die geplante Umleitung ab, ob wir da überhaupt durchkommen“, berichtet Rocco Schlenkrich. Außerdem wird eine solche Maßnahme meist zwei Wochen lang getestet und dann geschaut, ob der kleine Bus reicht oder doch ein größerer eingesetzt werden muss. Dafür haben die DVB Kooperationen mit Subunternehmen laufen, weshalb nicht jeder Ersatzverkehrsbus DVB-gelb ist.

Ein Drittel der Fahrer bei den DVB sind sogenannte Kombifahrer, können also Straßenbahn und Bus fahren. Das erleichtert die Planungen und es ist nicht extra Personal nötig, klappt aber auch nicht immer. Deshalb soll die Zahl der Kombifahrer künftig auch erhöht werden. Und auch jetzt sind die Operativplaner noch nicht fertig: Die Fahrgäste wollen ja noch informiert werden. Also werden Aushänge, Tafeln und Infoflyer für die Haltestellen und betroffenen Linien bei den Grafikern in Auftrag gegeben.

An keinem Tag fahren Bus und Bahn nach Plan

Operativplaner müssen also die Stadt kennen, das Liniennetz kennen und Lösungen finden. Deshalb sind sie im Arbeitsalltag auch viel mehr draußen unterwegs als am Schreibtisch, wie René Müller berichtet: „Wir unternehmen viele Ortsbegehungen, schauen uns die Gegebenheiten an, sind in ständiger Abstimmung mit der Stadt und beraten Ingenieurbüros bei der Planung.“

Und gibt es eigentlich einen Tag im Jahr, wo mal jede Straßenbahn und jeder Bus planmäßig fährt? René Müller muss schmunzeln: „Lange Zeit war das Ziel, zum Adventsverkehr alle Baumaßnahmen fürs Jahr zu beenden, dann wurde es nach hinten verschoben bis kurz vor Weihnachten. Inzwischen gibt es keinen einzigen Tag mehr, an denen alles planmäßig fährt.“ Das verhindert allein schon die Baustelle Augustusbrücke seit vier Jahren.

Von Lisa-Marie Leuteritz