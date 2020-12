Dresden

Aufgrund der derzeit geringen Nutzung der Verkehrsmittel der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) werden die Fahrpläne ab dem 28. Dezember erneut angepasst. Dies teilte Pressesprecher Falk Lösch mit. Wegen des Lockdowns seien in vielen Linien nur eine Hand voll Menschen unterwegs. Trotz des bereits geltenden Ferienfahrplans fahren einige Linien noch alle zehn Minuten.

Ab dem 28. Dezember gilt nun ein 15-Minuten-Takt im Straßenbahnnetz. Alle Straßenbahnlinien fahren dann vier Mal pro Stunde und Richtung. Abends wechselt der Takt auf alle 30 Minuten und nachts auf den Stundentakt.

Die Buslinien mit 60er Nummern sowie die Linie 75 fahren auf den Hauptachsen ebenfalls aller 15 Minuten. Die Linien 70, 74, 77, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 90 und 92 verkehren alle halbe Stunde. Auf den Linien 72, 73, 76, 78, 81, 83, 84 und 89 bleibt alles so, wie es derzeit ist. Für die Elbfähren und die Schwebebahn gilt der Winterfahrplan, auch zu Silvester. Aufgrund eines technischen Defekts muss die Autofähre Pillnitz-Kleinzschachwitz pausieren. Eine Personenfähre ist aber im Einsatz.

Einschränkungen bleiben bis mindestens 10. Januar

Für Silvester gilt für alle Busse und Bahnen der Sonnabendfahrplan. Es gibt keine Verstärkungsfahrten und die Betriebspause nach Mitternacht entfällt. Die Änderungen ab dem 28. Dezember bleiben auch am Jahresanfang bestehen. Erst wenn die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder gelockert werden, fährt auch die DVB ihr Angebot wieder hoch. Außerdem wird die Straßenbahnhaltestelle „ Mügelner Straße“ in Reick ab dem 4. Januar nicht mehr bedient. Grund ist die geringe Nachfrage. Die Buslinie 75 kann aufgrund von Bauarbeiten nicht an der Station „Rohrbahn“ in Höhe des Pumpspeicherbeckens in Niederwartha halten.

Die Servicepunkte der DVB bleiben geschlossen. Fahrgäste können sich online unter www.dvb.de informieren. Außerdem können Fragen via Facebook und Twitter gestellt werden. Telefonisch sind die Mitarbeiter unter der Tel.: 857 10 11 erreichbar. Dort kann ein eingeschränkter Service angeboten werden, beispielsweise rund um das Abo.

