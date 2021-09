Das Unternehmen: Die Dresdner Verkehrsbetriebe beschäftigen gemeinsam mit der Tochtergesellschaft DVS derzeit rund 240 Busfahrer. Dazu kommen 170 Mitarbeiter, die Bus und Bahn fahren. Für Quereinsteiger bietet die DVS aktuell Ausbildungen zum Omnibusfahrer mit Erwerb des Führerscheins Klasse D an, mit anschließendem Einsatz im Linien- und Schienenersatzverkehr. Die Fahrschule dauert etwa acht Wochen.

Die Bedingungen: Wer sich als Quereinsteiger bewerben möchte, muss mindestens 21 Jahre alt sein, einen Führerschein der Klasse B besitzen und Fahrpraxis vorweisen können. Außerdem sollte sich der Bewerber darüber bewusst sein, im Schichtdienst montags bis sonntags eingesetzt zu werden, auch nachts. Stadt- und Liniennetzkenntnisse sind von Vorteil. Das gleiche gilt für das Straßen- und Verkehrsrecht.

Das Angebot:

Die DVS bietet den Bewerbern einen vorerst auf zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit an. Bezahlt wird nach Tarif, dazu kommen eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von 850 Euro und eine Erholungsbeihilfe über 156 Euro. Los geht es mit 26 Tagen Urlaub, der aber mit den Jahren auf 30 Tage steigt. Außerdem können alle Verkehrsmittel der DVB kostenfrei genutzt werden und das Unternehmen verspricht ein angenehmes Betriebsklima. Alle weiteren Informationen zur Bewerbung sind bei den Stellenanzeigen im Internet unter www.dvb.de/karriere zu finden. Bewerben können sich Interessierte über ein Online-Formular. Die aktuelle Bewerbungsfrist für die Stelle Busfahrer (Quereinsteiger) endet am 31. Oktober.