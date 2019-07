Dresden

Bald ist es wieder soweit: Am 18. August findet zum nunmehr 13. Mal die Babyparade zu Ehren der jüngsten Dresdner statt. Beim Umzug anlässlich des Canaletto-Stadtfestes dürfen die Kleinen entspannt im Wagen liegen, auf Mamas Arm den Trubel bestaunen oder bereits selbst auf eigenen Beinchen mitlaufen. Erwartet werden rund 500 Neugeborene und deren Angehörige.

Schirmherr der Veranstaltung ist diesmal der DSC-Volleyballtrainer der Damen, Alexander Waibl. Erst am letzten Mittwoch hat sein zweiter Sohn Paul Maximilian im Krankenhaus Dresden-Neustadt das Licht der Welt erblickt. Zusammen mit seiner Frau Stefanie, dem kleinen Paul und dem dreijährigen Mika wird Waibl die Babyparade anführen. „Die Babyparade als Schirmherr zu unterstützen, ist Ehrensache für mich. Schließlich begleitet mich das Thema Nachwuchs sowohl privat als auch beruflich beim DSC sehr oft“, sagt der Coach. Die Babyparade startet um 15 Uhr am Theaterplatz, Ecke Schinkelwache. Begleitet vom Spielmannszug Dresden geht es über die Sophienstraße auf den Taschenberg und von da aus über die Schloß- und Seestraße zum Altmarkt. Dort erwartet die Parade-Teilnehmer gegen 15.20 Uhr eine Begrüßung an der Bühne.

Nach einem kleinen Programm können Jung und Alt vielfältige sportliche Angebote wahrnehmen: Soccer-Bowling, ein Bob- und ein Skisimulator sowie verschiedene Spiele laden zum Verweilen ein. Als Erinnerung können sich Eltern und Kinder zudem an einem Fotopoint knipsen lassen.

Von Ann Hanczewska