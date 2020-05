Dresden

Die Dresdner Neuesten Nachrichten und die Radeberger-Gruppe verlosen drei mal zwei Eintrittskarten für den Spielfilm „Once Upon A Time In Hollywood“ im Autokino Stars and Cars in der Dresdner Flutrinne. Quentin Tarantinos neuntes Meisterwerk flimmert am Freitagabend um 21.15 Uhr über die Leinwand.

Wer das Geld für die Tickets lieber in Popcorn und Käsenachos investieren möchte, kann sich am Gewinnspiel beteiligen. Zur Teilnahme genügt eine E-Mail an die DNN-Lokalredaktion an die Adresse lokales@dnn.de mit dem Betreff „Ticketverlosung DNN“. Diese muss bis Freitag 13 Uhr bei uns eingehen. Die Redaktion benachrichtigt die drei Gewinner per E-Mail. Die Tickets werden zum Ausdrucken direkt im Anhang mitgeschickt. Mitarbeiter der Dresdner Neuesten Nachrichten und deren Angehörige dürfen nicht an der Verlosung für die Freikarten mit teilnehmen.

Das Autokino in der Dresdner Flutrinne, Messering 6, startete im Zu­ge der Coronabeschränkungen Mitte Mai den Betrieb. Auf dem großzügigen Areal ist Platz für bis zu etwa 500 Autos. In einem Auto dürfen laut Veranstaltern bis zu zwei Erwachsene plus Kinder aus einem Haushalt sitzen. Die 500 Quadratmeter große Pop-up-Leinwand ist die größte ih­rer Art in Deutschland. Das Filmprogramm wird wöchentlich auf der Internetseite der Betreiber aktualisiert. Das Autokino im Ostragehege ist voraussichtlich bis Ende Juni in Betrieb.

Internet cars-stars-autokino.de

