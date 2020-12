Dresden

Der Himmel hat es Torsten Röhr irgendwie angetan. Der Grund ist ganz unmorbid, denn das Leben des 55-Jährigen schlägt den Bogen vom gelernten Flugzeugmechaniker zum Beförderer himmlischer Träume. Dass Erfolge und Niederlagen ein paar Beulen in diesen Bogen pressen, gehört zum Leben dazu, findet der energiegeladene Mann. Und erzählt, wie es dazu kam, dass er heute mit viel Expertise schlafbedürftigen Menschen zur richtigen Matratze samt Lattenrost und Kissen verhilft.

Preisgekrönte Matratzen mit Modulen

Diese Geschichte beginnt in Salzburg. Dort erforschen schon seit vielen Jahren Mediziner und Schlafforscher des Institutes Proschlaf, was genau eine erholsame Nachtruhe befördert. Das Ergebnis sind mehrfach preisgekrönte Matratzen und Kissen, die sich dank ihres modularen Aufbaus faktisch an jeden Körper anpassen können.

Filialen bis nach Bozen

Super Idee fand 2010 Torsten Röhr, als er dem medizinisch fundierten Projekt erstmals auf der Messe in Köln begegnete. Er konnte das durchaus einschätzen, denn von 2003 bis 2009 hatte er in der Dresdner City Luft- und Wasserbetten verkauft. „Die Salzburger hatten aber keinen Plan, wie sie ihre Forschung am Markt platzieren“, erzählt er. Also bot er sich an, das zu managen.

Sein erster Schlafoptimal-Laden an der Kesselsdorfer Straße in Löbtau galt als Pilotprojekt für weitere lizenzierte Verkaufsshops. „Inzwischen gibt es europaweit 13 Filialen bis hinunter nach Bozen“ sagt er und strahlt, weil sein Plan Früchte getragen hat.

Lizenz oder Franchise? 13 Schlafoptimal-Filialen arbeiten gegenwärtig als Lizenznehmer mit dem Proschlaf-Institut in Salzburg zusammen, erzählt Torsten Röhr. Parallel dazu entstehe gerade ein Franchise-Netz namens Schlafteq, das weltweit 100 Filialen haben soll. „Als Franchisenehmer hat man engere Vorgaben. Trotzdem kann ein Wechsel lohnen, da gemeinsame Werbung und Vertrieb durchaus Vorteile bieten“, meint Röhr. Hauptvorteil von Schlafteq sei: Die Marke ist schützbar. Das gelte für Schlafoptimal als grammatikalischer Imperativ leider nicht.

Nichts von der Stange

Im Sommer 2019 ist Torsten Röhr mit seinem Matratzenstudio vom Drei-Kaiser-Hof in Löbtau nach Striesen auf die Borsbergstraße umgezogen. „Ich wollte in diese Händlerstraße“, sagt er und auch, dass sich die Lage auszahlt: Ein Fünftel der Käufer käme aus Laufkundschaft.

Wobei sich das so leicht hinschreibt: Laufkundschaft. Denn eigentlich muss, wer hier nach Matratze, Lattenrost und richtigen Kissen suchen will, mindestens eine Stunde einplanen. Schließlich gibt es keine Fertig-Matratzen von der Stange.

Vermessung des Kunden

Wer zu Torsten Röhr kommt, wird vermessen – im wahrsten Sinne des Wortes. Erst mit Maßband und Waage, dann auf dem Liege-Simulator, einer Matratze mit zwölf Luftschläuchen. Der Simulator erfasst das Körperprofil in allen relevanten Schlafpositionen, vermerkt, wie stark Schulter und Becken einsinken und berechnet daraus, welche Module für eine individuelle Schlafunterlage infrage kommen, damit die Wirbelsäule beim Liegen eine gerade Linie bildet. Und auch, welches Material in die Komponenten einfließt: Federkern, Kaltschaum, Kokos, Latex, Visco oder Gel. Wer es komplett haben will: Modul-Kissen und Lattenroste gehören zum Konzept.

Falsch liegen ausgeschlossen

Das Risiko, falsch zu liegen, wird so faktisch ausgeschaltet, sagt Torsten Röhr und lächelt, weil er weiß, dass er nicht zu viel verspricht. Zumal die Module jederzeit kostenlos austauschbar sind – sich also veränderten Bedürfnissen über die Jahre anpassen können.

Zur Galerie Die Dresdner Firma Schlafoptimal verkauft individuell angepasste Matratzen und Kissen an Kunden, denen viel an einem entspannten, schmerzarmen Schlaf liegt.

Für Langlebigkeit sorgt auch die ebenfalls von Tomas Röhr betriebene Reinigungsfirma Potema. „Da arbeiten wir mit Unterdruck und Ultraschall, um die Überreste der Milben aus den Matratzen zu bekommen. Die sind danach wieder atmungsaktiv.“

Seine vier Mitarbeiter sind ausgebildete Schlafberater – tragen also Sorge dafür, dass die Ergebnisse moderner Schlafforschung aus dem Salzburger Institut in die Wahl von Matratze, Kissen und Lattenrost einfließen, damit Kunden künftig schmerz- und störungsfrei schlafen. Und dies zu Preisen wie bei herkömmlichen Bettsystemen.

Schlafoptimal Dresden in Zahlen – Geschäftsführer der GmbH: Torsten Röhr – gegründet 2010 in Dresden – Mitarbeiter: derzeit 4 – Umsatz 2020: erwartet 1 Million Euro

Umsatzplus bei 20 Prozent

„Klar, uns hat die ,one fits all‘-Werbung im Fernsehen seit 2017 ordentlich zugesetzt,“ erzählt Röhr. Doch Kunden mit Ansprüchen wachsen immer wieder nach. Und: „Pionierarbeit beim Umdenken leisten wir hier jeden Tag.“ Wohl auch deshalb habe der Lockdown im Frühjahr zwar eine Delle in die Bilanz gedrückt, aber keine, die nicht auszubügeln wäre, sagt der Firmenchef, der neben seinem Flugzeugmechanikerberuf und seinem Schlafberaterzertifikat auch einen Abschluss als Betriebswirt hat.

Er erwarte für 2020 einen Umsatz von rund einer Million Euro – das wäre ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und er denkt über eine Erweiterung nach. Vorausgesetzt, Corona grätscht ihm nicht noch einmal ins Geschäft.

Von Barbara Stock