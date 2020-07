Dresden

Wir haben die Leserinnen und Leser von DNN und dnn-online in den ersten Wochen dieses Jahres gefragt, welche Persönlichkeiten Dresden in der zurückliegenden Dekade am stärksten geprägt haben. Die Resonanz auf diesen Aufruf war überwältigend. Insgesamt 1523 Personen haben ihre bis zu zehn Stimmen abgegeben und damit eine breite Basis für die Wahl geschaffen. Und das nun sind die zehn Auserwählten, die wir in den nächsten Wochen in einer kleinen Serie von Porträts vorstellen werden.

