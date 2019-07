Dresden

Ein Hingucker sind die seit Donnerstag im Dresdner Stadtgebiet ausleihbaren E-Scooter zweifelsohne: Gerade erst am geparkten Objekt der Begierde angekommen, tummeln sich schon die ersten Schaulustigen um mich und den grün-weißen E-Scooter. Auf einer Stadtkarte wurde mir in der App angezeigt, wo die neuen E-Roller in meiner Umgebung stehen.

Kein Helm – aber eine Empfehlung

Mit großen Augen verfolgen die spontanen Beobachter akribisch, wie ich den QR-Code auf dem Lenkrad des Rollers mit Hilfe der gerade heruntergeladenen App scanne. Kurz vor der Ausleihe ploppt nochmals der Hinweis auf, dass ich doch bestenfalls einen Helm tragen solle. Da kein Kopfschutz zur Hand ist, ignoriere ich den Tipp gekonnt für die kurze Testfahrt – in der Ausleihe ist ein Helm nicht inbegriffen. Für 42 Kilometer Fahrtstrecke reicht die Batterie laut Display-Anzeige. Ich spüre ein wenig Aufregung – die Testfahrt ist schließlich meine persönliche E-Roller-Premiere.

Erinnerungen an alte City-Roller-Tage

Die App erinnert nochmals daran, dass ich mit dem E-Scooter nur auf Wegen und Straßen fahren darf, die auch für Fahrräder frei sind. Zum Glück trifft das für die Prager Straße zu und ich muss keine Angst vor meinem ersten E-Roller-Bußgeld haben. Mit einem kurzen Fingerdruck wird der E-Scooter in der App entsperrt und die Fahrt kann losgehen: Automatisch blinken trotz grellen Tageslichts Vorder- und Rücklicht auf. Während des ersten Schritts auf die Standfläche kommen direkt nostalgische Erinnerungen an die tägliche Fahrt zur Grundschule auf meinem alten City-Roller aus Aluminium hoch. Wie in alten Zeiten muss ich kurz vor dem Start mit den Füßen auf dem Asphalt Anlauf nehmen. Einziger Unterschied: Statt weiter zu strampeln, fährt der Roller bei Betätigung des Gashebels von selbst. Sanft gleiten die nagelneuen Reifen über den Straßenboden – kurz vergesse ich zu bremsen. Die Bedienung des fahrradähnlichen Bremshebels am Lenker funktioniert jedoch problemlos. Schnell kommt Übermut auf: Die Leistungsgrenze des Elektromotors liegt also bei 19 Stundenkilometern. Ungewohnt ist, dass die Geschwindigkeit in Miles per Hour (MPH) angezeigt wird.

Schwer einzuordnende Blicke von vorbeigehenden Shopping-Fans treffen mich, als ich in Höchstgeschwindigkeit vorbei rolle. Nicht nur deshalb fühle ich mich nicht rundum wohl auf dem Roller. Zu sehr erinnert die Fahrt an die von mir meist belächelten Segway-Fahrer.

Happige Leihgebühr

Zudem fehlt eine Transportmöglichkeit, die wiederum ein Fahrradkorb oder Gepäckträger bietet. Triftiger Grund pro Fahrrad und Straßenbahn ist der Preis: 5,80 Euro für 23 Minuten Rollerfahrt ist happig. Eine zweite E-Roller-Tour in Dresden wird es für mich auch deshalb voraussichtlich nicht geben.

Lesen Sie auch:

Von Aaron Wörz