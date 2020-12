Es muss nicht immer die große Urlaubsreise sein – auch in Dresden und dem Umland gibt es viel zu entdecken. Zum Beispiel an den Endhaltestellen der zwölf Straßenbahnlinien. Sie liegen nicht im bei Touristen beliebten Stadtzentrum, sondern meist am Stadtrand, wo sich nur auskennt, wer dort wohnt oder arbeitet. DNN haben sich in Zschertnitz umgesehen.

Das Moreaudenkmal wurde 1814 in Gedenken an den französischen General Jean-Victor Moreau errichtet. Napoleon hatte ihn zehn Jahre zuvor verstoßen, weshalb er 1813 an der Seite Russlands in der Schlacht bei Dresden kämpfte. Dabei verlor Moreau seine Beine durch eine Kanonenkugel. Wenige Tage später starb er an den Folgen. Um das Denkmal stehen drei Eichen als Symbol für Napoleons verbündete Gegner Russland, Preußen und Österreich.