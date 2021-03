Dresden

Sie ist das berühmt-berüchtigte Wahrzeichen des Elbtals, bekannt als solches über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Seit der Jahrtausendwende gab es kein vergleichbares Bauprojekt, das die Dresdner so gespalten hat, wie die Waldschlößchenbrücke.

Als zusätzliche Elbquerung in Dresden verbindet sie seit nunmehr knapp sieben Jahren die Bautzner Straße in der Radeberger Vorstadt mit der Fetscherstraße in Johannstadt. Doch der Preis für ihre Errichtung war hoch: Neben Millionen an Steuergeldern und jahrzehntelangem Rechtsstreit hat die Brücke die Stadt auch den Weltkulturerbetitel gekostet.

Explodierende Kosten

Zuerst aber die harten Fakten: Die Waldschlößchenbrücke ist 636 Meter lang und rund 22 Meter hoch. Ab exakt dieser Höhe gilt ein Gebäude laut sächsischer Bauverordnung als ein Hochhaus. Anders ausgedrückt: Theoretisch passt ein Wohnhaus mit zehn Stockwerken unter die Brücke. 8000 LEDs im Geländer beleuchten die Elbquerung bei Nacht.

Bislang hat die Brücke die Stadt Dresden 181 Millionen Euro gekostet. Ursprünglich waren für den Bau 124 Millionen Euro vorgesehen. Zum Vergleich andere sächsische Städte: In Torgau kostete der Brückenbau im Jahr 1993 etwa 15,5 Millionen Euro, in Pirna waren es im Jahr 1999 ungefähr 37 Millionen Euro.

150 Jahre bis zur finalen Umsetzung

Mit dem Beschluss zur Errichtung der Waldschlößchenbrücke im Jahr 1996 entbrannte zugleich eine Kontroverse, auch bekannt als „Dresdner Brückenstreit“. Dabei war die Idee zur Elbquerung zu diesem Zeitpunkt keineswegs neu. Denn deren Ursprung reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert.

Erste Visionen für den Bau einer Brücke am Standort Waldschlößchen sind im Jahr 1859 dokumentiert. Erste Baugrunduntersuchungen führte die Stadt Dresden 1935 durch. Während des Krieges wurden die Planungen fallen gelassen und erst wieder in den 1970er Jahren aufgegriffen.

Die Planungen zum Bau gingen nur zäh voran, was unter anderem auch einem politischen Machtwechsel im Stadtrat nach der Jahrtausendwende geschuldet war. 2005 initiierten CDU, FDP und der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) einen Bürgerentscheid. Demzufolge hatten sich rund 68 Prozent der Dresdner für den Bau der Waldschlößchenbrücke ausgesprochen. Die Beteiligung lag bei knapp 51 Prozent.

Wegen des geplanten Brückenbaus setzte das Welterbe-Komitee der Unesco das Elbtal im Jahr 2007, nur drei Jahre nach Aufnahme, auf die „Rote Liste“ und forderte Alternativen. Trotzdem begann die Stadt noch im November desselben Jahres mit den Bauarbeiten.

Im Laufe der folgenden Jahre kam es immer wieder zu Massenprotesten und Sitzblockaden, Brückengegner und Naturschützer besetzten Baugeräte. 2009 erkannte das Unesco-Komitee im spanischen Sevilla Dresden seinen Weltkulturerbetitel schließlich ab. Selbiges Schicksal ereilte bislang nur das Land Oman, bei dem 2007 eine Welterbestätte aus der Liste gestrichen worden ist.

Nach all den Strapazen und Skandalen, die mit dem Bau der Waldschlößchenbrücke einhergegangen sind, wurde sie schließlich im August 2013 für den Verkehr freigegeben. Und heute ist die Elbquerung für die meisten Dresdner nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken.

