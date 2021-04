Dresden

Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr (MHM) in Dresden ist das größte seiner Art in Deutschland. Auf fast 20.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche befinden sich Exponate aus 600 Jahren Militärgeschichte.

Die Wurzeln des MHM liegen in der sächsisch-königlichen Sammlung von Waffen und Kriegserrungenschaften. Erbaut wurde das Arsenal als Hauptgebäude der Militärstadt während König Alberts Herrschaft in den 1870er Jahren. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nutzte man das Gebäude zugleich als Museum.

Im Jahr 1914 eröffnete hier schließlich das „Könglich-Sächsische Armeemuseum“. Die oberen Etagen des Arsenals dienten gleichzeitig als Waffendepot.

Umfunktionierung nach Kriegsende

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde die Sammlung in „Heeresmuseum“ umbenannt, die weiterhin geöffnet war. Nach Kriegsende nutzte die Stadt Dresden das Areal bis in die 1960er Jahre als Stadthalle. Grund dafür war, dass die Siegermächte militärhistorische Museen in Deutschland zunächst verboten hatten. Deshalb fand hier fortan unter anderem der Dresdner Weihnachtsmarkt, Messen oder andere Großveranstaltungen statt.

Ab den frühen 70er Jahren nutzte die Nationale Volksarmee (NVA) das Gelände zu Propagandazwecken als „Armeemuseum der DDR“. Mit der Auflösung der NVA nach der Wiedervereinigung Deutschlands in den 1990er Jahren kam das Museumsgebäude in die Hände der Bundeswehr und erhielt seinen heutigen Namen.

Zur Umsetzung dieses Leitmotivs beschloss das Verteidigungsministerium in den 2000er Jahren den Umbau des Arsenalgebäudes zu einem Museum für Deutsche Bundeswehrgeschichte. Den Auftrag zur Umgestaltung erhielt der amerikanische Architekt Daniel Libes­kind. Von ihm stammt unter anderem das Jüdische Museum in Berlin-Kreuzberg.

Der Umbau des Arsenals in der Dresdner Albertstadt dauerte mehrere Jahre. An die Neueröffnung am 15. Oktober 2011 erinnern sich wohl die meisten Dresdner noch, war das architektonische Konzept von Libeskind doch sehr gewagt.

Zugleich ist das Konzept des Neubaus am Militärhistorischen Museums bis ins kleinste Detail durchdacht. Der monumentale Stahlkeil durchbricht den historischen Bau aus dem 19. Jahrhundert. Damit gedenkt Libeskind der Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Die Spitze des Stahlkeils orientiert sich an der Frauenkirche und weist den exakt gleichen Winkel auf, mit dem die alliierten Bomber am 13. Februar 1945 auf Dresdens Stadtzentrum zusteuerten. Auch die geometrische Form des Keils ist keinesfalls zufällig: Sie entspricht der durch die Luftangriffe zerstörten Stadtfläche.

