DNN-Leser debattieren über steigende Infektionen, Impfzwang und die 2G-Regel

Die vierte Coronawelle rollt unerbittlich, die Politik diskutiert und verabschiedet Maßnahmen, die bei unseren Lesern auf Zustimmung, aber auch Ablehnung treffen. Eine Auswahl:

Unvollständige Informationen schaden mehr als sie nützen

Als langjähriger Leser schaue ich mir die täglichen Coronazahlen in Ihrer Zeitung an und außer, dass Sachsen zu den Schlusslichtern in Deutschland gehört, kann ich als vollständig Geimpfter daraus nicht viel entnehmen, denn zu einer ordentlichen Information gehört zumindest zu jeder Zahlenangabe (Neuinfektionen und so weiter) auch die Angabe, wie viele davon vollständig geimpft waren.

Dann könnte man sich vielleicht viele Diskussionen um den Wert der Impfung ersparen, weil die Zahlen für sich sprächen. Sollten diese Angaben nicht abgreifbar oder überhaupt vorhanden sein, wäre es höchste Zeit, eine Kampagne dafür anzufachen, um die Verantwortlichen aufzuwecken, denn unvollständige Informationen schaden mehr als sie nützen.

U. Reichelt

Eine äußerst schwache Nummer

Seit Monaten warnen Experten vor einer neuen Infektionswelle. Trotzdem wurden die Impfzentren geschlossen, jetzt baut man sie wieder auf. Bekannt ist auch seit Langem, dass die Wirkung des Impfstoffs nachlässt und eine weitere Impfung nötig ist. Jetzt gibt es das selbe Szenario, wie vor Monaten – keine Termine, keinen Impfstoff –, wieder Chaos.

Dazu ein ständiges Hickhack um neue Regeln und Einschränkungen. Man weiß gar nicht, was aktuell überhaupt gilt. Was unsere Politiker hier hingelegt haben, ist eine äußerst schwache Nummer.

Meißner

Aufstockung der Impfkapazität dringend geboten

Die im Verhältnis geringe Impfquote in Sachsen ist natürlich gerade aktuell ein großes Thema. Dabei werden immer wieder Möglichkeiten diskutiert, die Menschen zum baldmöglichen Impfen zu bewegen. Wobei wir bei der Vereinbarung eines Impftermins für unsere Tochter beim Kinderarzt feststellen mussten, dass der nächste freie Impftermin erst Mitte Januar erhältlich ist. Unserem Bekanntenkreis erging es ähnlich.

Es gibt zwar noch die Möglichkeit, zu einem mobilen Impfteam zu gehen, dort sind aber offenbar stundenlange Wartezeiten in Kauf zu nehmen, und wenn man erst nachmittags nach der Schule dort hinkommt, kann es sein, dass man vor der Schließung eventuell nicht mehr drankommt.

Eine Aufstockung der Impfkapazität erscheint daher aktuell dringend geboten. Wobei die Hintergründe für die langen Wartezeiten in den Arztpraxen (zu wenig Impfstoff bestellt oder verfügbar?) sowie bei den mobilen Impfteams durchaus Gegenstand einer Reportage sein könnten beziehungsweise sein sollten.

René Lutz

Sind die Sachsen ein besonderes Volk?

Der sächsische Ministerpräsident hat einen Amtseid geleistet: das Wohl der Sachsen zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden. Mit seiner Forderung nach weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zusammenhang mit den dramatischen Entwicklungen der Corona-Infektionen zerstört er nicht Vertrauen in das unbegrenzte Konsumierenkönnen, sondern er setzt seinen Amtseid um.

Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Coronapandemie ist in Sachsen fünfmal (!) höher als in Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Sind die Sachsen ein besonderes Volk, weil sie entweder zynisch gegenüber ihren Mitmenschen sind oder verfügen sie über einen besondereren Intellekt?

Warum werben die Gastronomen nicht um die Geimpften und Genesenen, bei uns werden die 2G-Regelungen eingehalten? Nein, Gastronomen verschrecken noch die gutwilligen Gäste mit laschen oder gar keinen Kontrollen. Wer geht in ein Restaurant, wenn am Nebentisch Coranaviren ausgeteilt werden können?

Philipp Roth

Druck durch den Entzug grundlegender Lebensnotwendigkeiten

Jetzt ist es soweit: 2G. Also eigentlich 1G – denn nach einem halben Jahr wird das G der Genesenen schon wieder ausradiert. Fast die Hälfte der Menschen wird von Literatur und Musik ausgeschlossen. Warum? Es soll Druck auf die Menschen ausgeübt werden. Aber, man erinnere sich, gilt nicht der Grundsatz: „Mein Körper gehört mir?“ Vom Bundesverfassungsgericht so formuliert: „Der Staat hat von Verfassungs wegen nicht das Recht, seine erwachsenen und zur freien Willensbestimmung fähigen Bürger zu ‚bessern‘ oder zu hindern, sich selbst gesundheitlich zu schädigen.“

Es ist ganz einfach: Jeder kann selbst entscheiden, was er isst oder trinkt, was er sich spritzen oder abschneiden lässt. Und selbstverständlich darf der Staat in dieser Hinsicht keinen Druck ausüben. Er mag Wünsche und Hinweise äußern, aber er darf die Menschen nicht bedrängen, an ihren Körpern etwas zu verändern. Heute erfolgt der Druck durch den Entzug grundlegender Lebensnotwendigkeiten – wie eben dem Entzug der Kunst. Wer dem Druck nachgibt, der soll die Belohnung erhalten.

Und, so muss hier hinzugefügt werden, um eine Messe besuchen zu können, da genügt weiterhin ein Test. Aber nicht für die Kunst. Die Kunst, die Literatur, die Musik, sie werden vom Staat missbraucht und benutzt – es gibt hier keine besseren Worte –, um durch den Entzug von lebensnotwendiger Musik und Literatur die Menschen zur Verletzung ihrer körperlichen Unversehrtheit zu drängen. Das ist erbärmlich. Wie tief kann man noch sinken?

Patrick Beck

Was kommt als nächstes? Kopfgeldjäger?

Ich bin immer noch richtig wütend. Um Heinrich Hoffmann von Fallersleben zu zitieren: „Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant!“

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Was kommt als nächstes? Kopfgeldjäger?

Ute Haese

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit gilt auch für Geimpfte

Die einen tragen keine Masken, halten keinen Abstand, weil es Corona ja gar nicht gibt. Ungeimpfte beschweren sich, dass man sie diskriminiert, zu Menschen zweiter Klasse macht, Zwang spalte die Gesellschaft, und sie sagen, dass sie ein Recht darauf haben, über ihren Körper zu bestimmen. Das Recht habe ich aber auch. Ja, auch Geimpfte und alle die sich, auch wenn es schwer fällt, an Regeln halten, haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Warum soll meine Gesundheit gefährdet werden, weil einige generell ein „Dagegen-Schild“ hochhalten?

Nur interessiert das die, die immer sofort das Wort „Demokratie“ im Munde haben, überhaupt nicht. Bei denen gilt nur „ich“ – ihre Mitmenschen sind ihnen egal. Sie spalten die Gesellschaft.

A. Richter

Von DNN