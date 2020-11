DNN-Kommentar: Keine Toleranz für Querdenker

Dresden

Quizfrage: In welchem Jahr befinden wir uns? 2020 oder 1930? Abgeordnete einer demokratisch gewählten Partei ebnen Menschen den Weg in den Reichstag, die dort Abgeordnete und Minister bedrängen, bevor diese ein Gesetz verabschieden. Über dieses Gesetz kann man sehr wohl geteilter Meinung sein. Aber diese mittels Einschüchterung von Volksvertretern zum Ausdruck bringen? Das ist einmalig in der parlamentarischen Geschichte der Bundesrepublik und weckt ungute Erinnerungen an den Untergang der Weimarer Republik.

„Man muss nicht nach Berlin schauen, um sich zu grausen“

Die AfD hat erneut einen gezielten Tabubruch begangen, denn das dies alles Zufall war, können nur Coronaleugner glauben. Es geht hier um nicht weniger als die Destabilisierung der Demokratie. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) sollte diese Ungeheuerlichkeit hart und konsequent bestrafen. Aber man muss nicht nach Berlin schauen, um sich zu grausen. Die Querdenkerdemos in Leipzig – mit freundlicher Unterstützung weltfremder Bautzner Oberverwaltungsrichter – und Dresden haben in aller Deutlichkeit gezeigt, um was es eigentlich geht: Protest gegen die staatliche Ordnung. Das ist sicherlich von der Meinungs-und der Versammlungsfreiheit gedeckt. Was diese Grundrechte nicht erlauben, ist die Gesundheitsgefährdung anderer Menschen. Nichts anderes nämlich ist die Verweigerung des Maskentragens und des Mindestabstands.

Toleranz ist eine Zumutung

Das ist viel zu lange toleriert worden. Was bitteschön soll sich angesichts solcher Bilder ein Musiker denken, der nicht auftreten kann, ein Wirt, der seine Kneipe schon wieder schließen muss, oder ein Freizeitkicker, der nicht trainieren darf? Den Uneinsichtigen mit Toleranz zu begegnen, ist eine weitere Zumutung für diejenigen, die all die schwer zu ertragenden Einschränkungen mehr oder weniger klaglos hinnehmen.

Ein schönes Wochenende

Bleiben Sie gesund

Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel