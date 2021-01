DNN-Kolumne „Köpping gefährdet Ihre Gesundheit“ – niveaulos oder auf den Punkt?

Dresden

An der Aufgabe, die Logistik für die Corona-Impfung auf die Beine zu stellen, ist Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) glatt gescheitert, urteilte DNN-Chefredakteur Dirk Birgel am vergangenen Wochenende. Statt im Sommer bereits alles vorzubereiten, wurde nun mit heißer Nadel gestrickt. Diese Kritik kam bei den Lesern ganz unterschiedlich an.

Um diesen Artikel geht es: Köpping gefährdet Ihre Gesundheit – der DNN-Wochenkommentar

Die Erwartungen sind weltfremd und naiv

Dirk Birgel gefährdet den Zusammenhalt. Der Kommentar ist substanz- und niveaulos. Den Rücktritt genau der Ministerin zu fordern, die seit fast einem Jahr tatkräftig, emphatisch und nicht selten gegen den Widerstand einzelner Kabinettskollegen eine nie dagewesene Pandemie bekämpft, ist unanständig. Zumal als Begründung der „Vergleich“ mit dem Training eines Leistungssportlers herhalten muss.

Die akute Impfung von perspektivisch vier Millionen Personen ist einmalig und nicht vergleichbar. Die Erwartung von Herrn Birgel, dass dies reibungslos und ohne Störungen geschehen müsse, ist weltfremd und naiv. Es ist zudem überaus „hilfreich“, wenn Journalisten zu Testzwecken die Telefonhotline und Online-Buchungssysteme ausprobieren und sich dann darüber aufregen, dass diese zusammenbrechen und die eigentlich Betroffenen nicht durchkommen.

Solche Kommentare stärken weder das Vertrauen in die Arbeit der Behörden und Hilfsorganisationen noch in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.

Sebastian Vogel

Fachliche, organisatorische, logistische und berufliche Fehlleistung

Der Inhalt entspricht exakt der Situation, die mich beim besagten Thema betrifft. Es ist unerklärlich, dass einerseits immense Forderungen bezüglich Verhaltensweise und Lebensgestaltung bestehen. Andererseits werden die Ansprüche vernachlässigt bis ignoriert, die ich an meinen Staat hinsichtlich seiner ausschließlich von ihm zu erbringenden Verantwortung hinsichtlich der sozialen und insofern gesundheitlichen Sicherung für Bürger stelle.

Meiner Meinung nach grenzt dies latent an eine etwaige Inkaufnahme von Körper- und Lebensverletzung. Vollmundige Versprechungen und Erklärungen gibt es genug. Konkrete und verwertbare Maßnahmen des Zugangs, beziehungsweise der Eröffnung des Zugangs zu einem Impftermin, gibt es nicht.

Dass wegen der fehlenden Menge des Impfstoffs nicht sofort jedem die Impfung ermöglicht werden kann, ist noch einleuchtend. Wobei auch hier Beschaffungs- und Verteilungsbemühungen zu hinterfragen sind. Dass aber nicht jedem, der sich um den Zugang zu einem seine Gesundheit und möglicherweise das Leben rettenden Impftermin bemüht, dies möglich gemacht wird, ist eine fachliche, organisatorische, logistische und berufliche Fehlleistung ohnegleichen.

Die Forderung nach einem Rücktritt der verantwortlichen Staatsministerin ist zwar recht und billig, aber sie ist Mitglied eines Regierungskollegiums. Sie verfügt über ihren eigenen Stab und entsprechende Verwaltungs- und sonstige Machtmittel.

Wie ist diese Gesamtverantwortung und dabei auch jede Einzelverantwortung zu bewerten? Wer liefert Erklärungen zu Ursachen der Versäumnisse? Welche konkreten Änderungen und Verbesserungen gibt es?

Karin Jantsch

Über das Ziel hinausgeschossen

Meistens finde ich die Kommentare von Chefredakteur Dirk Birgel gut. Aber hier ist er meiner Meinung nach übers Ziel hinausgeschossen. Schon die Überschrift ist ein Angriff auf die Person von Ministerin Petra Köpping und geht unter die Gürtellinie. Im Kommentar geht es von der Wortwahl und Ausdrucksweise her so weiter.

Mag sein, dass nicht alles richtig gelaufen ist, aber das ist sicher nicht nur dem sächsischen Gesundheitsministerium anzulasten. Außerdem gibt es in dem Zusammenhang mit Corona so vielfältige Aufgaben, die Frau Köpping durchaus gut gemeistert hat.

Dieser Artikel ist keine sachliche Kritik mehr. Aber es scheint, dass gegenwärtig viele Leute und besonders Journalisten ja alles besser wissen – im Nachhinein.

E. Schuster

Auf den Punkt gebracht

Danke, Herr Birgel, für Ihre Kolumne. Sie haben es genau auf den Punkt gebracht: „Frau Köpping gefährdet unsere Gesundheit.“ Die Frau ist wirklich untragbar: viel reden und nichts auf die Reihe bekommen. Das heißt doch: eine Fehlleistung nach der anderen.

Peter Kleinmann

Wem sollen solche Worte nützen oder helfen?

Es ist offensichtlich, dass das gesamte Impfgeschehen nicht optimal verläuft. Ist es trotzdem angebracht, sich einer derart grenzwertigen Wortwahl zu bedienen?

Für mein Empfinden strotzt dieser Artikel vor Häme und Zynismus, ganz zu schweigen von der Verunglimpfung der Person Petra Köpping. Wem sollen solche Worte nützen oder helfen? Zu einer Besserung der Allgemeinstimmung in dieser Zeit tragen sie nicht bei.

Ingrid Wolter

Von DNN