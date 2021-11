Heute ist Volkstrauertag. Was verbinden Sie mit diesem Sonntag? In mir steigen immer Bilder von düsteren Denkmalen auf – verwitterter Granit mit einem bronzenen Eichenkranz oder einer Metallplatte drauf, etliche Namen von Gefallenen aus dem Ort, dem Stadtteil, der (Kirch)Gemeinde sind aufgeführt. Getragene Musik, Ehrenkränze, würdige Worte, angestaubte Rituale… Wer erinnert sich dieser Männer noch?

Ein unwirtlicher und doch geschützter Ort

Ich erinnere mich an einen Besuch im Camp Marmal in Masar-e Scharif/Afghanistan im April 2013, zu dem ich den Generalinspekteur der Bundeswehr in meiner Eigenschaft als Schirmherrin der Familienbetreuung der Bundeswehr begleiten durfte. Dort war ein sogenannter Ehrenhain aufgebaut: heller, sandfarbener Stein im Halbrund arrangiert, unbarmherzig strahlende Sonne, Hitze, staubiger Wind – und trotzdem ein geschützter, ein bergender Ort. Auch hier Plaketten mit den Namen der gefallenen und im Einsatz verstorbenen Soldaten (alles Männer).

Sie sollen nicht vergessen sein

Namen, von denen mir viele bekannt sind, bei einigen habe ich mit meinem Mann an der Trauerfeier in Deutschland teilgenommen. Ich konnte mit den Namen etwas anfangen und es hat mich sehr berührt, sie dort in dieser unwirtlichen und doch bergenden Umgebung am Ort des Geschehens zu lesen und ihrer zu gedenken. Sie haben, als Angehörige der deutschen Parlamentsarmee einen Auftrag in Afghanistan gehabt, und dort ihr Leben gelassen. Das gilt übrigens ebenso für Polizisten, zivile Entwicklungshelferinnen aus Deutschland. Sie alle haben es verdient, bedacht und gewürdigt zu werden, ganz unabhängig von der immer wieder diskutierten Frage um diesen 20 Jahre währenden Einsatz der Bundeswehr.

DNN-Kolumnistin Martina de Maizière Unsere Gastautorin ist eine kunstbegeisterte Netzwerkerin und engagiert sich in vielfacher Hinsicht für andere Menschen. Martina de Maizière war unter anderem eine der Gründungsmütter des Dresdner Kinderhilfsvereins „Aufwind“ und ist Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kunst und Musik für Dresden. Als Frau des damaligen Bundesverteidigungsministers Thomas de Maizière übernahm sie 2012 die Schirmherrschaft über die Familienbetreuung der Bundeswehr.

Es war ein Ritual für alle, die, woher auch immer, ins Camp Marmal zu Besuch kamen, als erstes den Ehrenhain aufzusuchen und sich in einer Gedenkminute an die Gefallenen zu erinnern – es ist eine Gelegenheit, sich noch einmal diesen Menschen zuzuwenden! Sie sollen nicht vergessen sein.

Die Erinnerung ist mitgezogen

Und genau diesen Auftrag empfindet die Bundeswehr mit ihrer gesamten Erinnerungskultur. Der Ehrenhain aller Camps in Afghanistan ist beim Abzug abgebaut und nach Deutschland gebracht worden. In Potsdam, im Einsatzführungskommando ist in einem Waldstück auf dem Gelände der Kaserne ein „Wald der Erinnerung“ aufgebaut worden, der an alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erinnert, die im Einsatz gestorben sind. Teile der verschiedenen Ehrenhaine sind dorthin verbracht worden und zusätzlich werden auf Stehlen aus Ziegelstein die Namen aller aufgeführt. Es ist ein stiller, freundlicher und friedlicher Ort unter einem hohen Himmel. Ebenso still aber unter Dach ist das Ehrenmal der Bundeswehr am Verteidigungsministerium mitten in Berlin. Hier werden die Namen aller militärischen und zivilen Bundeswehrangehörigen, die seit der Gründung der Bundeswehr in Ausübung ihres Dienstes gestorben sind, an eine Wand projiziert.

Eine Gedenkplatte im Ehrenhain der Gedenkstätte „Wald der Erinnerung“ auf dem Gelände des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Geltow (Brandenburg). Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Namen bezeichnen Menschen. Zu diesen Menschen gehören Familien, Freunde, Kameradinnen und Kameraden. Für sie ist es ebenso bedeutsam, die Namen ihrer Lieben zu lesen, damit sie an die Menschen, die in ihrem Leben eine Rolle spielten, erinnert werden. Die Bundeswehr hat darüber hinaus ein Programm zur Betreuung der Hinterbliebenen entwickelt, das aus meiner Sicht über die Jahre beispielhaft wurde: es gibt Angebote zu regelmäßigen Treffen, gemeinsamen Ausflügen, Trauerseminaren. Es wird Unterstützung bei der Abwicklung aller behördlichen Vorgänge gegeben, damit sie einigermaßen reibungslos und mit so geringen emotionalen Belastungen wie möglich abgewickelt werden können.

Um Hinterbliebene kümmern

Viele nehmen diese Angebote gerne an. Hinterbliebene haben sich in einer Gruppe organisiert, jemand ist ein Sprecher/Ansprechpartner, der die Interessen und Wünsche von allen an die Bundeswehr vermittelt und manchmal auch einfordert.

Ich habe Hinterbliebene kennengelernt, die das manchmal dramatische Geschehen um den Tod ihrer Einsatzsoldatin/ihres Einsatzsoldaten nach und nach in ihr Leben integrieren konnten. Die sie auch innerlich zu Grabe tragen konnten und denen die Trauerfeier und das Gedenken geholfen haben, sich auf ihre Zukunft ohne den geliebten Menschen zu konzentrieren – das Leben bejahend sind sie oft als Tröster und Unterstützer für andere tätig. Und ich habe Hinterbliebene kennengelernt, die noch nach etlichen Jahren mit dem Tod/dem nicht-mehr-da-Sein des Angehörigen hadern, die ihre Trauer eingeschlossen haben und keine Schritte herausfinden können. Eltern z. B., die sich im Alter nun nicht mehr auf einen (für sie) sorgenden Sohn verlassen können. Kinder, die ihren Vater sehr vermissen.

Am Volkstrauertag stehen sie besonders im Mittelpunkt. Nicht nur bei einer zentralen Gedenkfeier in Berlin. Alle Bundeswehrstandorte, alle Bataillone, die eine Kameradin/einen Kameraden verloren haben, gedenken ihrer in einem besonderen Zeremoniell an diesem Tag – und laden dazu die Angehörigen ein, denn es geht nicht nur um die Toten – auch um die weiter Lebenden!

Allen Opfern von Gewaltherrschaft gedenken

Vielleicht denken auch Sie morgen an jemanden aus Ihrem Familien- oder Freundeskreis, der in Weltkriegen, im Einsatz, als Opfer von Gewaltherrschaft in Bombennächten oder im Konzentrationslager umgekommen ist – es sollte so sein, denn sie gehören zu unserem Leben dazu. Und das gilt übrigens nicht nur für diesen Sonntag, sondern für jeden Tag.

Von Martina de Maizière