DNN-Kolumne „Dresdner Stimmen“: Die Innenstadt ist tot, es lebe die Innenstadt!

Dresden

In den letzten zwei Jahren war es vielfach zu hören: Corona hat die Innenstädte kaputt gemacht. Viele Einzelhandelsgeschäfte mussten aufgrund der wiederkehrenden Lockdowns auf Einnahmen verzichten, die Gastronomie hatte es schwer, Kultureinrichtungen blieben geschlossen. Die Folgen sind inzwischen in den Einkaufsmeilen sichtbar: der Leerstand, den man über lange Zeit – gerade in den ostdeutschen Städten – endlich eingedämmt glaubte, kehrt nun zurück.

Jahrzehntelang auf „Einkaufsstädte“ gesetzt

Doch es ist zu kurz geblickt, wenn man die Herausforderungen für die Ladenbetreiber ausschließlich auf die coronabedingten Schließungen zurückführen würde: Die Auswirkungen einer jahrzehntelangen Politik der „Einkaufsstädte“ waren bereits vor dem Jahr 2020 deutlich sichtbar. Schon lange beklagten Stadtplaner die Eintönigkeit der Fußgängermeilen, die immer wiederkehrende Investorenarchitektur und die Übernahme wichtiger innerstädtischer Räume durch große Filialisten. Die regionalen Besonderheiten, die europäische Städte prägten, wurden von immergleichen Fassaden und Werbeschildern ersetzt und die Straßenszenen wurden austauschbar. Doch damit nicht genug: die Errichtung großer Einkaufszentren auf der grünen Wiese zog die Kaufkraft ab, denn deren Lage an der Autobahn verhinderte, dass die so genannten „Einkaufstouristen“ die Stadtzentren erreichten und hier Geld für Kultur und Gastronomie ausgaben. Innerstädtische Bausubstanz, vielleicht gerade aufwändig mit Stadtumbaumitteln saniert, verfiel im schlimmsten Fall, jahrhundertelang gewachsene Strukturen wurden perforiert.

Ketten schließen Filialen wegen Online-Boom

Zusätzlich machte die Entwicklung des Onlinehandels seit der Jahrtausendwende vor allem den großen Filialisten Probleme. Vor diesem Hintergrund ist es spannend, sich anzuschauen, wo aktuell Leerstände entstehen und welche Player sich aus dem Stadtgeschehen zurückziehen: Es sind überwiegend Filialisten, die ihren Onlinehandel in den letzten zwei Jahren erfolgreich ausgebaut haben und dort inzwischen mehr Umsatz generieren. Ein teures Ladengeschäft in Bestlage macht da nur noch wenig Sinn. In den preisgünstigeren Seitenstraßen finden wir dafür Outlet-Stores, die die rückgesendete Online-Ware anbieten.

Der kleinteilige, inhabergeführte Einzelhandel, der ein individuelles und auf die Kundschaft abgestimmtes Sortiment anbietet, scheint die letzten beiden Jahre dagegen gut überstanden zu haben. Das fällt auch im Stadtgebiet von Dresden auf: Während in der Äußeren Neustadt kaum Läden leer stehen und viele altbekannte Händler noch in ihren Geschäften ansässig sind, ist an der Prager Straße und in der angrenzenden Innenstadt jeder fünfte Laden unvermietet.

Wie schafft man Lebendigkeit in der Stadt?

Corona hat auch für die Innenstädte das Brennglas geschärft und die Prozesse beschleunigt. Die Funktionstrennung Arbeiten – Wohnen – Erholen – Bewegen, die 1933 von Architekten in der Charta von Athen gefordert wurde, hat für monofunktionale Stadträume gesorgt, die zwar leicht zu planen, aber schwer zu beleben sind. Das, was die europäischen Städte über viele Jahrhunderte so resilient gemacht hat, war die Nutzungsvielfalt, das Nebeneinander verschiedener Lebens- und Baustile, das breite Angebot individueller Produkte und Dienstleistungen, die geheimen Hinterhöfe, die gemütlichen Plätze und Parks. Einkaufen war nur einer der vielen Gründe, „in die Stadt zu gehen“. Man traf sich, man staunte, man wurde unterhalten. Die heute in der Stadt angebotenen Massenprodukte sind bequem im Internet verfügbar, die Architektur gesichtslos und die gastronomischen Angebote austauschbar – wie bekommen wir also wieder eine Lebendigkeit in die Städte, die nachhaltig ist?

Einzigartige und lokaltypische Anlässe

Es braucht zunächst Anlässe, die Stadt zu besuchen, und zwar unabhängig vom Parkplatzangebot. Die Einwohnerinnen und ihre Gäste müssen das Gefühl haben, etwas zu verpassen, das so nur in ihrer Stadt und in dieser Form existiert. Dabei spielt die Besinnung auf regionale Besonderheiten für die positive wirtschaftliche Entwicklung der Städte eine entscheidende Rolle. Der Goldene Reiter ist einmalig, der H&M überall gleich. Das Münchner Oktoberfest kann man nach Dresden importieren, aber der Kamenzer Würstchenmarkt in Kamenz wird immer der überzeugendere Reisegrund sein, denn hier sprechen wir vom Original. Lokal verankerte Kulturprojekte, wenn auch öffentlich gefördert, lösen wirtschaftliche Effekte in Städten aus. So zog der international renommierte Dresdner Schaubudensommer im letzten Jahr erstmals wieder tausende Gäste auf die Hauptstraße. Und wenn das Via Thea in Görlitz stattfindet, sind die Hotels schon Monate im Voraus ausgebucht.

Viele kleine Anbieter aus der Region

Neben diesen Events und Sehenswürdigkeiten sind die Diversifizierung der Nutzungen, die Ermöglichung von Kleinteiligkeit und die Einbindung lokaler Macher wichtige Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Belebung der Zentren. Die Landmarken AG aus Aachen entwickelt u. a. nicht mehr genutzte Großkaufhäuser in Innenstadtlagen und zeigt, dass auch solche Großimmobilien mit heterogenen Konzepten wiederbelebt werden können. So vermeldete die Landmarken AG mitten im Krisenjahr 2021 die komplette Vermietung der 14 000 qm Fläche eines ehemaligen Karstadt-Kaufhauses in Herne. Das Erfolgsrezept lag in der Akquise vieler kleiner Mietinteressenten, der nutzungsorientierten Instandsetzung und der Schaffung einer ansprechenden Nutzungsmischung.

Was dann entstehen kann, gilt als Leitbild der produktiven Stadt, deren Partner vor allem Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft sind. Die Rückkehr des Kleinstgewerbes, von kleinen Werkstätten, von Produkten und Dienstleistungen, die man nicht online bestellen kann, ist eine Chance für die Zukunft der Innenstadt. Es ist mit verschiedenen Maßnahmen gelungen, die Städte wieder baulich zu verdichten, nun gilt es, diese Dichte auch hinsichtlich der Nutzungsvielfalt zu schaffen. Es reicht hier nicht, die Akteure an den Prozessen zu beteiligen, Ziel muss es sein, sie selbst auch zur Umgestaltung zu befähigen. Hier können lokale Verwaltung, Politik und Bürgerinnen erfolgreiche Allianzen bilden und gemeinsam vor Ort einen Wert schaffen, den kein global agierender Filialist mitbringen kann: eine lebendige Innenstadt.

Unsere Gastautorin studierte zunächst Architektur und schloss den Master im Bereich Denkmalpflege und Stadtentwicklung an. Heute arbeitet Claudia Muntschick als selbstständige Architektin, ist Geschäftsführende im Vorstand der Stiftung Haus Schminke in Löbau und Ansprechpartnerin für Ostsachsen im Sächsischen Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft Kreatives Sachsen.

Von Claudia Muntschick