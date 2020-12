Dresden

Das ungewöhnliche Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu, in allen Jahreskalendern ist das letzte Blatt aufgeschlagen. Zeit, sich was Neues für die Wand zu besorgen. Wie jedes Jahr zeigen die DNN eine Auswahl besonders schöner oder einzigartiger Kalender, mit denen Sie sich Dresden und/oder die nähere Umgebung ins Haus oder die Wohnung holen. Selbstverständlich eigenen sich Kalender auch prima als Weihnachtsgeschenk.

Wie wäre es mit einen fotografischen Streifzug durch die Neustadt? Mit spektakulären Kletteransichten aus der Sächsischen Schweiz? Entdecken Sie geheime Wanderrouten im Osterzgebirge oder Elbflorenz, wie es um 1900 aussah.

Wir zeigen aber nicht nur, was es alles auf dem Kalendermarkt gibt, sondern verlosen auch von jedem vorgestellten Kalender einige Exemplare an unsere Leser. Wenn Sie dabei sein möchten, schicken Sie uns eine Postkarte oder eine E-Mail mit dem Betreff Kalenderverlosung und dem Stichwort Ihres Wunschgewinns, Ihrer Adresse und einer Kontaktmöglichkeit (Telefon oder Mail) an Dresdner Neueste Nachrichten, Dr.-Külz-Ring 12, 01067 Dresden oder an online@dnn.de. Einsendeschluss ist der 18. Dezember. Wir wünschen viel Glück!

Von fkä