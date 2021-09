Dresden

Auf die Fragen der DNN-Leser gab diesmal der Gartenexperte Siegfried Stübler Antwort. Er ist Inhaber der Staudengärtnerei und Gartenbaumschule Stübler in Steinbach bei Moritzburg.

Frau Kluge: Wir haben seit drei Jahren einen Aronia-Busch. Anfangs gab es nur wenige Beeren, in diesem Jahr waren es viele – allerdings waren die sehr klein. Liegt das vielleicht am Boden? Oder gibt es von der Pflanze auch Zierformen, und kann man diese Beeren auch essen ?

Am Boden liegt es sicher nicht – Aronia ist eine eher anspruchsvolle Pflanze. Die kleinen Beeren werden an wohl an der Sorte liegen, es gibt da verschiedene Züchtungen – auch einige mit sehr kleinen Beeren. Man sollte da beim Kauf nachfragen. Essen kann man die aber auf jeden Fall – die schmecken auch.

Frau Anke: Kann ich meinen Phlox jetzt noch im Herbst runterschneiden?

Das sollten Sie und zwar richtig massiv, um Krankheiten durch Schädlinge zu vermeiden – zum Beispiel durch Mehltau oder Stängelälchen. Das sind Fadenwürmer, die in den Stängeln leben und im Winter zu den Wurzeln wandern. Das vermeiden Sie durch einen kräftigen Rückschnitt – die Blätter aber nicht auf den Kompost werfen, sondern anderweitig entsorgen. Im Frühjahr – nicht vor April – dann mit Staudendünger düngen.

Frau Löffler: Ich habe mir im Frühjahr Naschpaprika für den Balkon gekauft. Der ist sehr dankbar und ich habe viele Schoten geerntet. Auch mein Rosmarin sieht noch sehr gut aus. Kann ich beide über den Winter bringen?

Den Rosmarin schon, das sind mehrjährige Pflanzen – allerdings sind sie nicht winterhart. Wenn es richtig kalt wird, sollten Sie ihn reinnehmen. Er braucht einen hellen und kühlen Standort.

Beim Naschpaprika geht das nicht – das sind einjährige Pflanzen. Aber Sie können die Kerne aus den Schoten holen, trocknen und dann kühl und dunkel lagern. Wenn Sie die im Frühjahr aussähen, können neue Pflanzen kommen.

Herr Hadlig: Ich habe zwei Pfirsichbäume, die sind etwa sechs Meter hoch, haben aber nur wenige Blätter und die sind rötlich verfärbt und haben Löcher. Auch die Rinde ist aufgerissen, es sieht aus, als ob sie blutet. Was ist das?

Eine Ferndiagnose ist da schwierig. Es könnten Blattläuse sein, aber auch Pilze. Es war in diesem Jahr ja relativ feucht und kühl, das hat Blattkrankheiten begünstigt. Sie sollten, soweit es geht, die Rinde abbürsten, da geht auch das Moos mit runter, und den Stamm dann mit Kalk einstreichen. Im Frühjahr, Anfang März, können sie den Baum dann stark verjüngen, das ist im Herbst ungünstig. Aber Laub und die Rinde dann bitte nicht kompostieren.

Von Monika Löffler