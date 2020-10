Die meisten Dresdner Kinder gehen offenkundig gern in die Schule (Note 2,1) und auch der Zustand der Gebäude wird in der Summe als gut (2,2) wahrgenommen – wenngleich das die Eltern in den Stadtteilen sehr verschieden betrachten. Während in Tolkewitz und Seidnitz-Nord der Zustand der Schulen gar mit einer 1,6 bewertet wird (hier spielt wohl auch der neue Campus im früheren Straßenbahnbetriebshof eine Rolle), sehen die Eltern in Johannstadt-Nord diesbezüglich großen – und bekanntlich berechtigten – Handlungsbedarf (2,8).Potenzial machen die Dresdner indes bei der optimalen Förderungen des Nachwuchses (2,9) aus, aber auch wenn es darum geht, noch besser über das, was in der Schule passiert, informiert zu werden (2,77).

Etwas kritischer sind die Dresdner bei den Rahmenbedingungen. Das Ganztagsangebot wird mit ei­ner 2,5 bewertet, Probleme mit Gewalt und Mobbing sind in der Summe auch weniger relevant (2,4). Wobei letzteres beispielsweise in Reick (3,1) durchaus viele Eltern umtreibt.Vor allem empfinden die Dresdner oft die Klassen als zu voll (3,5) und sorgen sich über den Unterrichtsausfall. Hier stechen unter anderem die Stadtteile Räcknitz und Zschertnitz heraus, was sich auch mit konkreten Zahlen aus der Statistik zu decken vermag. Tatsächlich stachen die 70. Grundschule an der Südhöhe und das Vitzthum-Gymnasium beim Unterrichtsausfall in der Vergangenheit besonders heraus. Für das Schulessen gibt es in Dresden im Schnitt die Note 2,9.