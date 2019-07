Dresden

Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind? Von wegen! Das Auto ist in der Gunst der Dresdner auf dem absteigenden Ast. Das geht zumindest aus der jüngsten Befragung des Instituts für Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Dresden für das DNN-Barometer hervor.

Otto Normal-Dresdner ist Fußgänger

Bei der repräsentativen Umfrage gaben 28 Prozent der 506 Befragten an, täglich das Auto zu nutzen. Im Oktober 2017 waren es noch 41 Prozent – ein Minus um 13 Prozentpunkte. Dabei scheinen die Dresdner das Auto nicht gänzlich ausgemustert zu haben, sondern es nur seltener in Gang zu setzen. Immerhin 30 Prozent gaben an, sich mehrmals in der Woche hinters Lenkrad zu klemmen, eine Zunahme um acht Prozentpunkte gegenüber 2017. Fast ein Fünftel der Befragten gab an, nie Auto zu fahren.

In Sachen Fortbewegung haben die Dresdner einen klaren Favoriten: Schusters Rappen. 54 Prozent und damit die absolute Mehrheit gaben an, täglich zu Fuß unterwegs zu sein. Da das Gehen das erste Mal im DNN-Barometer als Fortbewegungsart abgefragt wurde, ist ein Vergleich in dieser Kategorie nicht möglich. Nimmt man hinzu, dass weitere 29 Prozent der Befragten angaben, mehrmals in der Woche zu Fuß zu gehen und nur zwei Prozent meinten, keine Wege zu Fuß zurückzulegen, wird jedoch deutlich: Otto Normal-Dresdner ist ein Fußgänger.

Anteil der ÖPNV-Verweigerer stabil

Das korrespondiert mit dem Zuwachs, den der Nahverkehr in der Gunst der Dresdner erfährt. Denn wer Straßenbahn, S-Bahn oder Bus nutzt, der geht zumindest kürzere Strecken auch zu Fuß. 21 Prozent der Befragten gaben an, täglich Bus und Bahn zu nutzen, ein glattes Viertel immerhin mehrmals in der Woche. Das ist jeweils ein Zuwachs um vier bis fünf Prozentpunkte gegenüber der letzten Befragung 2017. Der Anteil der ÖPNV-Verweigerer blieb dagegen mit neun Prozent stabil.

Wie bewegen Sie sich durch Dresden? Zu Fuß, mit dem Auto oder der Bahn – wie kommen Sie von A nach B? Warum so und nicht anders? Und wie weit ist Ihr Weg? All das interessiert uns. Schicken Sie uns ein Foto von unterwegs – natürlich mit Ihnen darauf, aber auch mit dem Verkehrsmittel Ihrer Wahl – an online@dnn.de. Betreff: „ Dresden unterwegs“. Einsendeschluss ist der 23. Juli. Bitte schicken Sie uns nur Bilder, die Sie selbst gemacht haben. Wenn Sie uns ein Bild via E-Mail senden, erklären Sie sich mit einer honorarfreien Veröffentlichung des Bildes auf dnn.de und in den gedruckten Dresdner Neuesten Nachrichten inklusive Nennung Ihres Namens einverstanden. Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

Einen leichten Anstieg gibt es auch unter den Fahrradfahrern. 18 Prozent der Befragten nutzen das Zweirad täglich, wöchentlich mehrmals weitere 20 Prozent. Das ist jeweils ein Plus von drei Prozentpunkten. Möglich, dass der Befragungszeitpunkt dabei eine Rolle spielt. Der Vergleichswert entstand im Oktober 2017, die aktuellen Umfragewerte stammen vom Mai diesen Jahres. Der Anteil der Nichtradler hat sich bei der letzten Befragung bei 30 Prozent eingepegelt. Motorisierte Zweiräder spielen für den Dresdner Verkehr übrigens kaum eine Rolle. Nur ein Prozent der Befragten nutzt Moped und Krad täglich, keiner der Befragten mehrmals in der Woche.

Bessere Straßen, schlechtere Radwege

Dass nicht mehr Menschen Fahrrad fahren, mag auch an der Qualität der Radwege liegen. Mit 44 Prozent meint die Masse der Befragten, dass diese sich nicht verändert hat – trotz aller Bemühungen der Stadt, das Radverkehrskonzept umzusetzen. 22 Prozent der Befragten meinen gar, die Verhältnisse hätte sich verschlechtert. Ihnen stehen zwar 27 Prozent gegenüber, die von verbesserten Radwegen sprechen. Bei der Befragung 2017 waren das aber noch sechs Prozentpunkte mehr.

Tendenziell positiv bewerten die Dresdner dagegen den Straßenzustand. Ein reichliches Drittel meint, dass die Straßenverhältnisse sich verbessert hätten und nur ein Viertel spricht von einer Verschlechterung. 2017 sahen noch 40 Prozent der Befragten die Dinge negativ. Für 39 Prozent ist die Lage unverändert.

Von stabilen Verhältnissen gehen die Dresdner auch auf den Fußwegen aus. 58 Prozent können keine Veränderung bemerken. Die Kategorien Verbesserung und Verschlechterung halten sich dagegen mit jeweils einen Fünftel die Waage. Im Rathaus wird derweil an einem Fußwegekonzept gearbeitet, dass in den nächsten Jahren Defizite beseitigen soll. Die Mehrheit der Dresdner dürfte davon auf ihren Wegen profitieren.

Von Uwe Hofmann