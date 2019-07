Dresden

Das Deutsche Krebsforschungszentrum ( DKFZ) in Heidelberg richtet in Dresden eine Außenstelle ein. Dazu wird am Montag im Beisein von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und DKFZ-Vorstandschef Michael Baumann eine Gründungsvereinbarung unterzeichnet.

Das Krebsforschungszentrum ist mit mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Deutschlands größte biomedizinische Forschungseinrichtung. Seit über 50 Jahren wird hier erforscht, wie Krebs entsteht, welche Risikofaktoren es gibt und mit welchen Strategien man eine Erkrankung verhindern kann. Der Dresdner Standort soll auf dem Onkologischen Campus der Hochschulmedizin entstehen.

Von RND/dpa