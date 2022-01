Dresden

Montag, 9 Uhr, Bahnhof Dresden Neustadt: Während drinnen die Züge ein- und ausfahren, lehnt Wolfgang Schröter draußen an seinem Mercedes Vito in Hellelfenbein. Dass ein Taxi diese und keine andere Farbe haben soll, fordert der deutsche Gesetzgeber. Es nieselt und stürmt. „Die paar Fädeln hat der Wind schon umgeweht“, sagt Wolfgang Schröter und zeigt auf seine grauen Haare. „Aber ich kann es ja nicht ändern.“

Nicht nur die Haare sind weniger geworden in den 46 Jahren, in denen er in und außerhalb von Dresden Taxi fährt. „Vor der Wende war das ein Trinkgeldberuf, das Ostgeld lag locker“, sagt der 70-Jährige. „Heute wird auf den Euro aufgerundet.“ Auch die Fahrgäste sind weniger geworden. In den 1980er Jahren standen die Menschen am Dresdner Hauptbahnhof Schlange, damit sie jemand mitnimmt. Wie so vieles waren auch Taxis in der DDR Mangelware. Heute stehen die Fahrer Schlange, um Kunden zu finden.

Die Nachfrage lässt nach

Seit 6.30 Uhr sitzt Wolfgang Schröter hinter dem Lenkrad. Wie jeden Morgen hat er eine feste Gruppe von Menschen mit Behinderung aus Dresden und den umliegenden Dörfern zu ihrem Arbeitsplatz in Radeberg gebracht. Sicheres Geld in Zeiten nachlassender Nachfrage. Am Nachmittag bringt Wolfgang Schröter sie wieder nach Hause, dazwischen fährt er, „was anfällt“.

Manche Fahrgäste begleiteten Wolfgang Schröter mehrere Jahrzehnte. Quelle: Anja Schneider

Auf dem Rückspiegel erscheint eine pinkfarbene Null, das Taxameter ist bereit, die Kilometer zu zählen. Die hintere Tür gleitet nach vorne, schließt sich. „Geht heute alles mit Knopfdruck“, erklärt der Mann im rosa Baumwollhemd unter grauem Wolljacket. 20 Jahre lang habe er bei der Arbeit Schlips getragen, aber darauf achte heute kaum noch jemand. Die Zündung ertönt. Das Ziel: Uniklinikum. „Krankenfahrten, die die Kasse bezahlt, sind für uns zur Haupteinnahmequelle geworden“, sagt Wolfgang Schröter. Vor allem während der Lockdowns, in denen Geschäftsleute und Touristen ausgeblieben und die Umsätze eingebrochen sind. Nicht selten habe er zwei Stunden am Taxistand auf Kundschaft gewartet.

Stadtplan statt Navigationssystem

Die Strecke zum Krankenhaus kann Wolfgang Schröter im Schlaf. Acht von zehn Straßen kenne er in Dresden. Für Notfälle liegt im Handschuhfach ein Stadtplan, die Seitenränder sind abgewetzt. Vom Navigationssystem hält der 70-Jährige nicht viel. „Heute fahren die Kollegen nur noch mit Navi. Wenn du denen den Strom wegnimmst, finden die gar nicht mehr hin.“ Er habe zwar auch irgendwo so ein Gerät, aber er wisse nicht einmal, ob es noch funktioniert.

Anstatt Navigationssystem setzt Wolfgang Schröter auf den Stadtplan. Quelle: Anja Schneider

Am 1. November 1976 legte Wolfgang Schröter in Dresden seine Taxiprüfung ab. Es war sein 25. Geburtstag. Er hatte genug von der Arbeit als Kellner, und sein Bruder saß schon seit acht Jahren hinter dem Steuer. So kam er „zur Taxe“, erzählt er und setzt auf der Pfotenhauer Straße den Blinker. Ankunft am Uniklinikum. Einige Kollegen sind schon da. Schröter verlängert die Schlange in Hellelfenbein. Als er in den Beruf einstieg, durften Taxis noch bunt sein. Für 12 000 und 17 000 Ostmark holte er sich damals einen grünen und einen blauen Moskwitsch auf dem Schwarzmarkt. „Uralt“, sagt er. „Aber es gab ja keine Autos.“

„Früher war das Taxifahren schöner“

Dicke Regentropfen klatschen auf die Windschutzscheibe. Ein Krankenwagen fährt vorbei. Keine Fahrgäste in Sicht. „Hier steht man zwei Stunden, bis jemand kommt.“

Drei Autos weiter steigt ein Kollege aus, zündet sich eine Zigarette an. „Früher war das Taxifahren schöner“, sagt Wolfgang Schröter mit Wehmut in der Stimme. „Weil man immer viele Leute kennengelernt hat.“ Er hat sie zum Bahnhof, in Hotels, zur Arbeit, nach Hause, zu Beerdigungen und zu Hochzeiten gefahren. Manche begleiteten ihn über Jahrzehnte, wie die Familie aus Dresden, deren kranken Sohn Wolfgang Schröter zu seinen Behandlungen gebracht hat. Noch heute rufe die Familie an, um zum Geburtstag zu gratulieren.

„Eigentlich sind wir auch Seelsorger“, resümiert der Taxifahrer. „Am Ende weiß man alles über die Menschen.“ Wie die Haare und das Trinkgeld schwanden auch die langjährigen Bekanntschaften. Der Großteil der Stammkunden ist gestorben und heute fahren die Rentner lieber mit dem eigenen Auto als mit dem Taxi.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach 1989: „Die Leute wollten das Westgeld nicht geben“

Wer 46 Jahre lang Menschen von A nach B bringt, bekommt sie in all ihren Facetten mit. Da waren die, die nicht reden wollten, die Besoffenen, die auf den Sitz kotzten und die Fahrgäste, die „hygienisch nicht einwandfrei waren“, wie Wolfgang Schröter es vorsichtig ausdrückt. „Dann muss man eben das Fenster ein bisschen runter machen.“

Der 70-Jährige ist Pragmatiker. „Was halbwegs zumutbar ist, wird auch gefahren.“ Dazu zählt er auch Sprengstoff. Den hat Wolfgang Schröter für die Firma Brunnenbau Wilschdorf zu Ostzeiten durch ganz Sachsen transportiert. Neben ihm saß der Sprengmeister, im Kofferraum lag die Chemie. „Den Zünder hatten wir vorne“, erzählt der Mann, lacht und kommt auf die nächste Anekdote: Kurz nach der Wende beauftragte ihn eine Dresdner Firma, ein Gemälde aus der Landeshauptstadt zum Zoll am Frankfurter Flughafen zu fahren. Das Bild war verpackt, gesehen hat es Schröter nie. Ob das alles rechtens war, habe ihn damals nicht interessiert. Er konnte jeden Auftrag gebrauchen. Zählte er sich vor der Wende noch zu den Gutverdienern, musste er danach feststellen, dass ihm die Leute das „Westgeld“ nicht mehr geben wollten. „Da sind nur die gefahren, die mussten.“

Schröters erster Taxiwagen war ein Moskwitsch. Heute holt er die Leute im Mercedes Vito ab. Quelle: Anja Schneider

Vorsitz im Disziplinarausschuss der Taxigenossenschaft

Wolfgang Schröter dreht den Schlüssel nach vorn und setzt den Blinker. Auf der Pfotenhauer Straße wird die Schlange in Hellelfenbein wieder einen Wagen kürzer. Bald dürfte ein anderer kommen. Allein die Dresdner Taxigenossenschaft, unter der sich der Großteil der Taxifahrer in der Landeshauptstadt versammelt, zählt fast 500 Fahrzeuge, mehr als doppelt so viele wie 1989.

Es geht zurück in Richtung Neustadt. „Wenn ihnen kalt wird, sagen sie Bescheid. Dann drehe ich die Heizung höher.“ Wer bei Wolfgang Schröter mitfährt, hat einen freundlichen Menschen neben sich sitzen. „Das muss man können, auch bei den schlechten Fahrten.“ Dass es nicht immer so läuft, weiß der Taxifahrer aus seinen 20 Jahren als Vorsitzender im Disziplinarausschuss der Dresdner Taxigenossenschaft. Wenn ein Fahrgast unzufrieden war, kann er sich hier beschweren. Der betreffende Fahrer wird anschließend eingeladen, um sich zum Sachverhalt zu äußern. Der Ausschuss ahndet Unfreundlichkeit bis Betrug, die Bußgelder reichen bis zu mehreren Hundert Euro. „Da habe ich mir als Vorsitzender im Kollegenkreis natürlich nicht nur Freunde gemacht“, konstatiert Wolfgang Schröter und beteuert, dass er in 46 Jahren nie habe vorsprechen müssen.

Keine Lust auf den Ruhestand

Zurück am Neustädter Bahnhof. Während Lidl-Einkäufer ihre Fahrräder abschließen und der Mann vom Bäckerstand an seiner Pausenzigarette zieht, schiebt sich Wolfgang Schröters Mercedes Vito auf den Taxistreifen vor der Bahnhofshalle.

Neben dem Bus gibt es noch einen Pkw für den seit 15 Jahren angestellten Mitarbeiter. Normalerweise tauscht er die Wagen alle vier Jahre aus. So bleibe alles in Schuss. Doch mittlerweile ist er drüber. 440 000 Kilometer hat der Bus schon weg. Einen neuen soll es nicht geben.

„Ich würde gern länger machen“, sagt Wolfgang Schröter, der auf 3,5 Millionen Kilometer kommt, wenn er die Summe seiner gefahrenen Taxistrecken überschlägt. „Aber meine Frau ist schon seit acht Jahren in Rente und will auch noch was von mir haben.“ Wann er in den Ruhestand geht, soll sein Wagen in Hellelfenbein entscheiden.

Von Laura Catoni