DDR-Relikte in Dresdner Haushalten: Der unverwüstliche Rasenmäher „Trolli“

Noch 30 Jahre nach der Einheit: Hier und dort hat in der heimischen Wirtschaft ein Zeitzeuge des Sozialismus seinen Platz – von der Armbanduhr bis zum Mixer. Mal erfreut sich das Utensil reger Benutzung und ist nicht totzukriegen, mal hat es die Zeit versteckt in einem Schrank überdauert und entging so der Entsorgung.

Welche DDR-Relikte bei DNN-Redakteuren überlebt haben

Unverzichtbar bei Familie Neupert : Der Trolli-Rasenmäher

Er ist ein Klassiker, der 1979 im VEB Transformatorenwerk „ Karl Liebknecht“ in Berlin-Oberschöneweide und auch im VEB Elektroröhrenwerk Wernigerode hergestellte Rasenmäher TROLLI. Seitdem betreiben wir das Gerät auch und halten damit die circa 800 Quadratmeter Rasenfläche unseres Gartens kurz. Das geringe Gewicht, die verstellbare Schnitthöhe und vor allem der leise Lauf machen es sehr betreiberfreundlich. Das Schnittgut bleibt als Mulch liegen.

Aber natürlich ist es nicht mehr ganz das einstige Original-Grundgerät. Der Kunststoffmesserhalter war betriebsanfällig und wurde von einem geschickten Werkzeugmacher in Metall nachgebaut. Die Lüftungsöffnungen wurden vergrößert beziehungsweise überhaupt erst angebracht. Verschleißteile wie Räder und Messer gehören zu den bevorrateten Ersatzteilen. Die Grundplatte wurde korrosionsgeschützt und wie Schutzblech und Motordom mit Dekoranstrich versehen.

Ein Ersatzgerät, dass Freunde ausgemustert hatten, wird betriebsbereit gehalten. So gewartet, tut der Rasenmäher seinen sicheren Dienst seit über 40 (!) Jahren.

Mit Recht hat der TOLLI auch seinen Platz im Dokumentationszentrum der Alltagskultur in Eisenhüttenstadt.

Adelheid und Frieder Neupert

Von DNN/Adelheid und Frieder Neupert