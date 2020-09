Dresden

Das Dresdner Gesundheitsamt hat am Samstag zwei neue Coronafälle zur amtlichen Statistik hinzuaddiert. Der Sonntag blieb hingegen frei von bestätigten Corona-Infektionen. Damit haben sich nun insgesamt 773 Dresdner mit dem Virus angesteckt.

Am Samstag kamen zwei Genesene dazu, am Sonntag noch einmal zwei. Als gesund gilt, wer sich zwei Wochen nach einem positiven Coronatest nicht mehr in ärztlicher Behandlung befindet. Insgesamt trifft das jetzt auf 709 Menschen zu. Derzeit sind demnach noch 54 Personen infiziert.

Anzeige

Ampel zeigt dunkelgrüne 3,7

Die Zahl der aktuell im Krankenhaus befindlichen Corona-Patienten liegt bei zwei, insgesamt waren es seit dem erstmaligen Auftreten des Virus in Dresden 82. Die Zahl der Todesfälle liegt seit Mai stabil bei zehn. Laut Robert-Koch-Institut ( RKI) waren sieben der Verstorbenen Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, drei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

Weitere DNN+ Artikel

Die Corona-Ampel zeigt weiterhin dunkelgrün und steht bei 3,7 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen. Ein guter Wert – die nächste, hellgrüne „Stufe des Wachstums“ beginnt bei 21. Diese sieht eine gründlichere Analyse der Ansteckungssituation samt einzuleitender Gegenmaßnahmen vor.

Den Zahlen des RKI ist weiter zu entnehmen, das die sich bisher am häufigsten ansteckende Altersgruppe der 35- bis 39-Jährigen von den 15- bis 34-Jährigen eingeholt wurde. In beiden Alterskohorten sind je 299 Erkrankte registriert, bei den Älteren 158 Männer und 141 Frauen, bei den Jüngeren 162 Männer und 137 Frauen.

Im Bereich 60 bis 79 Jahre sind es bisher 97 Patienten, davon sind 50 männlichen und 47 weiblichen Geschlechts. 80 Jahre und älter sind 50 Betroffene, darunter 19 Männer und 31 Frauen.

Bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre erfasst die RKI-Statistik 28 Fälle. Im Einzelnen handelt es sich um sechs Jungen und fünf Mädchen im Alter von null bis vier Jahren sowie elf Jungen und sechs Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren.

Von fkä