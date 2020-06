Dresden

Ist die Stadt bald coronafrei? Wie schon am Sonnabend vermeldete das Dresdner Rathaus auch am Sonntag keine nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Zuletzt wurden am Dienstag zwei positive Corona-Fälle in der Landeshauptstadt nachgewiesen.

615 geschätzte Genesungen

Zieht man die Zahl der Genesenen und der Sterbefälle von der Gesamtzahl der Infektionen ab, kommt man am Sonntag auf zwei aktive Infektionen in der sächsischen Landeshauptstadt. Seit Ausbruch der Pandemie zählte das Gesundheitsamt 627 Fälle. Positiv getestete Personen werden nach 14 Tagen als genesen registriert, insofern sie sich dann nicht mehr in medizinischer Behandlung befinden. Derzeit wird die Zahl der Genesenen auf 615 geschätzt.

Corona-Fall von Dienstag im Krankenhaus

Im Krankenhaus liegt derzeit ein Coronapatient. Hierbei handelt es sich um einen der beiden neuen Fälle vom Dienstag. Seit Ausbruch der Pandemie erhielten 77 Menschen mit dem Covid-19-Virus eine stationäre Behandlung.

Zehn Todesfälle

Die Zahl der Todesfälle in Dresden liegt seit 25. Mai bei zehn. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) handelt es sich bei den zehn verstorbenen Personen um sieben Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, drei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

Von mb