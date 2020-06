Dresden

In Dresden sind am Dienstag zwei neue Coronafälle bekanntgeworden. Wie die Stadt mitteilt, müssen beide Erkrankte in Kliniken behandelt werden. Aktuell sind somit drei Personen mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt sind seit Auftreten der Krankheit 627 Infektionen bekannt.

Die dritte derzeit noch als aktiv geltende Infektion war am 12. Juni verzeichnet worden. Es folgten elf Tage ohne neue Erkrankungen. Positiv getestete Personen werden nach 14 Tagen als genesen registriert, insofern sie sich dann nicht mehr in medizinischer Behandlung befinden. Somit wäre der am 12. Juni als infiziert gemeldete Patient rein rechnerisch am kommenden Samstag genesen.

Anzeige

Insgesamt mussten 77 Betroffene im Krankenhaus behandelt werden. Abgesehen von den zwei aktuell neu eingelieferten Patienten war der letzte schwer Erkrankte am 1. Juni entlassen worden.

Weitere DNN+ Artikel

Todesfallzahl weiter bei zehn

Die Zahl der Todesfälle in Dresden liegt seit 25. Mai bei zehn. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) handelt es sich bei den zehn verstorbenen Personen um sieben Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, drei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

Von fkä