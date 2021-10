Dresden

Auch am Dienstag meldet das Gesundheitsamt in Dresden eine hohe Zahl an Neuinfektionen mit Covid-19. Die Zahl der Krankenhauspatienten ist in den letzten sieben Tagen deutlich gestiegen. So sieht die Corona-Lage im Einzelnen aus.

Dresdens Inzidenz im Bundes- und Ländervergleich

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Dienstag bei 111,6. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (110,4) minimal gestiegen. Vor einer Woche lag Dresden bei 77,7 Neuinfektionen binnen einer Woche unter 100 000 Einwohnern.

Zum Vergleich: Die Stadt Leipzig meldet derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 70,1, Chemnitz meldet 93,7. Auf Länderebene schneidet Schleswig-Holstein mit 32,6 am besten ab. Die meisten Ansteckungen zählt Thüringen, wo die Inzidenz bei 147,1 liegt. Danach kommt Bayern mit 116,1 und Sachsen mit 113,7. Deutschlandweit liegt die Inzidenz aktuell bei 75,1.

Gesundheitsamt meldet 121 Neuinfektionen

121 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. Am Montag hatte die Landeshauptstadt mit 210 Ansteckungen ihren neuen Höchststand seit Ende der dritten Welle erreicht. Allerdings sind am montags zahlreiche Nachmeldungen enthalten, da die Stadt am Wochenende keine Zahlen veröffentlicht.

34 420 Dresdner und Dresdnerinnen haben sich seit Pandemiebeginn erwiesenermaßen mit dem Virus angesteckt. Von diesen betrachtet das Gesundheitsamt 32 153 als genesen. Das sind 128 mehr als am Montag. Diese Zahl ist jedoch nur geschätzt. Als genesen gilt, wer zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, beträgt die Frist 30 Tage.

Zieht man von den Infizierten die Zahl der Genesenen und Verstorbenen ab, kommt man in Dresden auf derzeit 1143 aktive Infektionen und damit ansteckende Personen. Das sind sieben weniger als am Montag. Der Wert kann aber deutlich höher liegen, da nicht alle Infektionen mit Symptomen verlaufen oder bei Tests bemerkt werden.

Zahl der Corona-Patienten nimmt deutlich zu

Ob die Corona-Regeln verschärft werden, hängt von der Lage in den sächsischen Krankenhäusern ab. Zwar ist der Freistaat noch weit von den kritischen Werten entfernt, die Zahl der Covid-Patienten ist in den vergangenen Wochen allerdings merklich gestiegen.

So meldete das Sächsische Sozialministerium (SMS) zuletzt 248 Corona-Patienten auf Normalstation. Vor einer Woche waren es 183. Die Bettenbelegung liegt bei rund 40 Prozent. Sobald auf den Normalstationen 650 oder mehr Corona-Patienten liegen, erreicht Sachsen laut aktueller Corona-Schutz-Verordnung die Vorwarnstufe.

105 Corona-Patienten auf Intensivstation

Das Gleiche gilt, wenn mindestens 180 Corona-Intensivpatienten versorgt werden müssen. Aktuell zählt der Freistaat 105. Vor sieben Tagen waren es 79. Rund zwei Drittel der Betten sind belegt.

Ebenso ist die Vorwarnstufe erreicht, wenn die Hospitalisierungs-Inzidenz, also die Zahl der Covid-Krankenhauseinweisungen unter 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen, fünf Tage in Folge den Wert von 7 übersteigt. Laut RKI liegt die Inzidenz derzeit bei 2,44.

Auf die Vorwarnstufe folgt laut sächsischer Corona-Schutz-Verordnung die Überlastungsstufe. Diese ist erreicht, wenn die Hospitalisierungs-Inzidenz im Freistaat über 12 steigt. Das Gleiche gilt, wenn mindestens 1300 Covid-19-Patienten auf Normal- oder 420 auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Sowohl im Fall der Vorwarn- als auch der Überlastungsstufe sieht der Freistaat eine Verschärfung der Coronaregeln vor.

Die Lage im Krankenhauscluster Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Hier sind derzeit 80 Covid-Patienten auf Normalstation. Vergangenen Montag zählte das Cluster 67. 38 Prozent der Betten sind belegt.

Auf den Intensivstationen zählt das Krankenhauscluster 62. Der Vorwochenwert lag bei 42. Die Stationen sind zu 63 Prozent voll.

Die Landeshauptstadt Dresden meldet am Dienstag 15 Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten. Auch hier sind Nachmeldungen für vergangene Tage inkludiert. 2806 Dresdner mussten bisher wegen eines schweren Verlaufs stationär behandelt werden.

1124 Covid-Todesfälle in Dresden

Den letzten beiden Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 meldete das Gesundheitsamt vergangenen Freitag. Laut den Daten des RKI handelte es sich um zwei Männer zwischen 60 und 79 Jahren. Seit Pandemiebeginn sind in Dresden 1124 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Der Großteil der Toten war laut RKI 80 Jahre oder älter, genauer 352 Männer und 449 Frauen. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 203 männliche und 92 weibliche Todesopfer. Jünger waren 28 Patienten: 15 Männer und elf Frauen zwischen 35 und 59 und zwei Männer zwischen 15 und 34 Jahren.

Wer infiziert sich in Dresden?

Das Gesundheitsamt meldet seine Daten an die Landesuntersuchungsanstalt, das die Coronazahlen wiederum ans RKI meldet. Die Bundesbehörde schlüsselt die Coronafälle in Dresden anschließend nach Alter und Geschlecht auf. Bislang zählt das RKI 16 001 Infektionen bei Männern und 18 306 bei Frauen.

In den Altersgruppen sieht die Verteilung wie folgt aus. 618 (+4 seit Montag) Infektionen sind unter den Null- bis Vierjährigen bekannt, 2424 (+20) unter den fünf- bis 14-Jährigen, 10 287 (+31) unter den 15- bis 34-Jährigen, 12 598 (+18) unter den 35- bis 59-Jährigen, 4714 (+5) unter den 60- bis 79-Jährigen und 3666 (+4) Infektionen in der Altersgruppe 80 plus.

Coronafälle in Gemeinschaftseinrichtungen

Laut Angaben der Stadt sind derzeit 37 (Montag: 41) Schulen von Corona-Ausbrüchen betroffen. Vor einer Woche waren es 52. 206 Schüler und Lehrer sind in Quarantäne. Unter den Kindertagesstätten sind aktuell 16 (Montag: 12) Einrichtungen von Covid-19 betroffen. Vor einer Woche waren es 18. 129 Kinder und Mitarbeiter sind derzeit in Isolation. Zudem ist das Virus in drei Pflegeeinrichtungen nachgewiesen worden, wonach sieben Personen isoliert werden mussten.

Von lc