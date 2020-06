Corona in Dresden: Stadt meldet drei neue Fälle am Donnerstag

Dresden

Nach Tagen der Nulllinie schlägt die Coronaampel wieder aus. Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt drei neue Fälle der Virusinfektion in Dresden. Damit liegt die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Fälle von Covid-19 in Sachsens Landeshauptstadt bei 626.

603 Dresdner haben sich vom Virus erholt

Die meisten der mit dem Coronavirus infizierten Patienten haben ihre Krankheit bereits überstanden. Genauer sind mittlerweile 603 Menschen genesen, sieben mehr als am Mittwoch. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich um eine Schätzung handelt. Positiv getestete Personen gelten nach 14 Tagen als geheilt, wenn sie sich dann nicht mehr in medizinischer Behandlung befinden. Zieht man die genesenen Personen von den nachgewiesenen Fällen ab, sind in Dresden lediglich 23 aktive Infektionen bekannt.

Keine Coronapatienten auf Station

Aktuell sind die Dresdner Krankenhäuser coronafrei, die Zahl stationärer Fälle liegt auch am Donnerstag bei Null. Seit Ausbruch der Pandemie wurden laut Stadtverwaltung 76 Patienten aufgrund ihrer Infektion mit Covid-19 in Kliniken behandelt. Die letzte Person, die sich in stationärer Behandlung befand, konnte am Montag wieder nach Hause.

Keine neuen Todesfälle

Bislang sind in Dresden zehn Menschen an den Folgen des Coronavirus verstorben. Der letzte Todesfall ereignete sich am 25. Mai 2020. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) handelt es sich bei den zehn verstorbenen Personen aus Dresden um sieben Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, drei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

Meiste Betroffene sind 35 bis 59 Jahre alt

Das RKI zählt am Donnerstag 625 nachgewiesene Coronafälle in der Landeshauptstadt und somit zwei mehr als die Stadt. Das RKI generiert seine Zahlen jedoch aus den gemeldeten Fällen der Gesundheitsämter. In diesem Fall könnte es sich um einen Meldefehler handeln. Von den 625 erfassten Infektionen sind 316 männlich und 309 weiblich. Bisher traf der Virus am häufigsten Menschen, die zwischen 35 und 59 Jahre alt sind. Hier kommt das RKI auf 262 Infizierte, von denen 137 Männer und 125 Frauen sind.

48 Patienten 80 Jahre oder älter

In den anderen Altersgruppen sehen die Zahlen folgendermaßen aus: In der Spanne von 15 bis 34 Jahre gibt es laut RKI 215 Coronafälle in Dresden. Es handelt sich um 107 Männer und 108 Frauen. Im Bereich 60 bis 79 Jahre sind es bisher 82 Patienten, davon sind 44 Männer und 38 Frauen. 80 Jahre und älter sind 48 Betroffene, darunter 18 männlich und 30 weiblich.

Nur wenige Fälle im jungen Alter

Bei den jungen Patienten bis 14 Jahre liegt die Fallzahl laut RKI bei 18. Im Einzelnen handelt es sich um sechs Jungen und vier Mädchen im Alter von null bis vier Jahren sowie vier Jungen und vier Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren.

Von lc