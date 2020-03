Dresden

Von Fallzahlen über die wichtigsten Nachrichten aus der Stadt, der Region und Sachsen: Hier haben wir für Sie unsere wichtigsten Artikel rund um das Coronavirus und seine Folgen für Dresden zusammengefasst.

Auf DNN.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Dresden und Sachsen auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen und informieren Sie mit einer Übersicht abgesagter Veranstaltungen.

ÖPNV und Zugverkehr in Dresden

Das Coronavirus breitet sich in Dresden aus, immer mehr Fälle von Infektionen werden bekannt. Das hat auch Auswirkungen auf das tägliche Leben. So bleiben seit Freitag, 13. März, die Vordertüren von DVB- und VVO-Bussen geschlossen. Die Fahrer verkaufen auch keine Tickets mehr. Der reguläre Schulfahrplan bleibt zunächst in Teilen in Kraft. Die wichtigsten Texte zu diesen Themen lesen Sie hier:

Kita, Schule und Coronavirus

Schulen und Kitas in Sachsen sollen ab Donnerstag komplett geschlossen werden. Das erfuhren die DNN am Rande der Verhandlungen auf Landesebene über den weiteren Umgang mit der Coronakrise.

Veranstaltungen und Coronavirus

Dresdens Kulturbetrieb steht still: Museen und Bibliotheken sind geschlossen, Konzerte abgesagt. Auch im Sport werden Spiele gestrichen, ganze Ligen stellen den Betrieb ein. Beim Gesundheitsamt Dresden sind wegen des Coronavirus rund 200 Anträge zur Prüfung von Veranstaltungen eingegangen. Unterdessen hat der Dresdner Zoo seine Innenkassen geschlossen, bleibt aber als eine von wenigen öffentlichen Einrichtungen weiter geöffnet.

