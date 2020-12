Dresden

Corona wütet in Dresden, und eine Bevölkerungsgruppe ist besonders von dem Virus betroffen. Es sind die Dresdner, die 80 Jahre alt oder älter sind. Innerhalb dieser Altersgruppe liegt nach statistischen Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) die Infektionsrate bei 2,32 Prozent.

984 Senioren haben sich Stand Donnerstag mit dem Virus infiziert, 44.179 Menschen dieser Personengruppe leben in Dresden. 310 Männer und 674 Frauen im Alter von 80 oder mehr Jahren waren oder sind positiv getestet worden. 17 210 Männer und 26 669 Frauen in dieser Altersgruppe leben in Dresden, was die hohe Zahl an erkrankten Frauen erklärt.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Kleinkinder am Wenigsten von Corona betroffen

Unter den Infizierten sind 92 Kleinkinder im Alter von 0 bis 4 Jahre, davon 55 Jungen und 37 Mädchen. Zum 30. September 2020 gab es in dieser Bevölkerungsgruppe 28 779 Dresdner, somit beträgt die Infektionsrate 0,32 Prozent. Damit sind die Kleinkinder die am Wenigsten von Corona betroffene Altersgruppe. 393 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 14 Jahren haben sich angesteckt – 197 Jungen und 196 Mädchen. Hier sind 52.523 Dresdner registriert und damit gibt es eine Infektionsrate von 0,75 Prozent.

1,84 Prozent Infektionsrate bei den 15- bis 34-Jährigen

Die 35- bis 59-Jährigen stecken sich zahlenmäßig am Häufigsten an, 3202 Infektionen in dieser Altersgruppe zählt das RKI. 1494 Männer und 1708 Frauen sind betroffen. Es handelt sich mit 181.020 Personen um die zahlenmäßig stärkste Bevölkerungsgruppe, die Infektionsrate liegt bei 1,77 Prozent.

In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen sind 2671 Infektionen erfasst, wobei es sich um 1340 Männer und 1331 Frauen handelt. In dieser Altersgruppe sind 144.832 Dresdner registriert, das ergibt eine Infektionsrate von 1,84 Prozent. 1208 Personen im Alter von 60 bis 79 Jahre haben sich angesteckt, davon 561 Männer und 647 Frauen. In diese Altersgruppe fallen 108.820 Dresdner, die Infektionsrate liegt bei 1,11 Prozent.

Von Thomas Baumann-Hartwig