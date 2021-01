Coronavirus-Mutation aus Großbritannien seit Ende 2020 in Dresden

Dresden

Die britische Mutation des Coronavirus ist bereits Ende des vergangenen Jahres in Dresden aufgetreten. Das geht aus Angaben der Stadtverwaltung hervor. Demnach hat sich ein Reiserückkehrer aus Großbritannien während seines Aufenthalts auf der Insel mit der mutierten Version angesteckt.

Sofort ohne Kontakte in Quarantäne begeben

Die Person hat sich laut Stadtsprecher Kai Schulz nach seiner Ankunft in Dresden „hoch vorbildlich“ verhalten und sofort in Quarantäne begeben, ohne Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen. „Insofern gehen wir davon aus, dass keine weiteren Ansteckungen erfolgt sind.“ Aus Datenschutzgründen macht die Stadtverwaltung keine Angaben zu Alter und Geschlecht der infizierten Person.

Wie Schulz erklärte, leiten die Labore einen Teil der Tests an die Berliner Charité weiter, das die Proben untersucht. Am 7. Januar sei das städtische Gesundheitsamt vom Robert-Koch-Institut darüber informiert worden, dass im Corona-Test des Reiserückkehrers die Corona-Mutation nachgewiesen wurde.

Keine Erkenntnisse über Verbreitung in Dresden

Dem Gesundheitsamt liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass sich die britische Mutation in Dresden verbreitet hat. „Der vorliegende Fall war bisher die einzige nachgewiesene Mutation in Sachsen“, so der Stadtsprecher. „Wir haben besonderes Augenmerk auf Einreisende aus Großbritannien und Südafrika.“ Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag seien 24 Personen aus den Staaten, in denen das mutierte Virus grassiert, in Dresden angekommen. „Hier kontrollieren wir die Vorlage von Negativtesten.“

Mutation gilt als wesentlich ansteckender als das bekannte Virus

Die mutierte Virusversion verursacht nach ersten Erkenntnissen zwar keine schwereren Krankheitsverläufe als das bekannte Virus, gilt aber als wesentlich ansteckender. „Da der mutierte Virus auf einen Reiserückkehrer zurückzuführen ist, gehen wir im Moment nicht von weiteren Konsequenzen aus. Sollte sich herausstellen, dass die Mutation sich weiter verbreitet, wäre der Verordnungsgeber, also der Freistaat, gefordert, über weitere Maßnahmen zu entscheiden“, so Schulz.

Seit Auftreten der Mutation ist in Großbritannien die Zahl der Neuinfektionen regelrecht eskaliert. In London liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei über 1000.

