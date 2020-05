Coronavirus: Dresdner Pathologe fordert mehr Obduktionen

Dresden

Das Coronavirus, das die Welt aktuell in Atem hält, ist eine Krankheit, über die noch nicht genug bekannt ist. Täglich können wir neue Erkenntnisse, Theorien oder Vermutungen lesen, doch es dauert. Nun sollen die Wissenschaftler von den Toten lernen.

Bisher riet das Robert-Koch-Institut ( RKI) von Leichenschauen an Coronatoten ab – zu groß sei die Infektionsgefahr für die Obduzenten. Für den Bundesverband der Pathologen und der Deutschen Gesellschaft der Pathologie war das genau der falsche Weg. In einer gemeinsamen Erklärung empfehlen sie, die Leichen sehr wohl zu obduzieren, um neue Erkenntnisse über das Coronavirus zu gewinnen.

Im Städtischen Klinikum Dresden wurde bisher kein an Covid-19-Verstorbener obduziert, sagt Sprecherin Viviane Piffczyk auf DNN-Nachfrage. Als die Covid-19-Patienten verstarben, sprach sich das RKI noch gegen die Obduktionen aus, daran habe man sich gehalten. „Wir stehen im engen Austausch mit dem Dresdner Gesundheitsamt und den Behörden und stimmen unser Vorgehen auf die von dort kommenden Richtlinien ab“, sagt Piffczyk.

Im Dresdner Uniklinikum dagegen wurden bereits zwei verstorbene Corona-Patienten obduziert. Was die Untersuchungen ergaben und warum diese so wichtig sind, erklärt Pathologe Gustavo Baretton im DNN-Interview.

Wurden am Uniklinikum bisher Patienten obduziert, die an Covid-19 verstorben sind?

Ja, bei zwei von vier verstorbenen Patienten sind Obduktionen durchgeführt worden. Ein Patient war Ende 60 und hatte eine Herzmuskelverdickung, was auf Bluthochdruck hinweist. Außerdem war er nicht nur mit Corona, sondern auch mit Influenza infiziert. Die andere Patientin war 45 Jahre alt und stark adipös. Sie war zwar positiv auf Covid-19 getestet worden, aber inwiefern das nun wirklich die Todesursache war, muss noch abschließend geklärt werden. Die anderen zwei Verstorbenen, die nicht obduziert wurden, waren Mitte 60 und Ende 70. Einer von den beiden Patienten lehnte sämtliche Therapiemaßnahmen gegen Covid-19 ab, er litt bereits an starken Vorerkrankungen.

Handelte es sich dabei um Patienten aus dem Uniklinikum?

Der Patient lag zuvor schon auf Station im Uniklinikum. Die Patientin kam aus Meißen, allerdings wurde sie unter Reanimationsbedingungen eilig zu uns verlegt und ist dann hier verstorben.

RKI-Empfehlung „nicht rational zu begründen“

Obduzieren Sie auch Patienten, die zuvor nicht im Uniklinikum behandelt wurden?

Die Patienten können grundsätzlich auch aus anderen Häusern, die wir betreuen, zu uns gebracht werden. Dazu zählt zum Beispiel die Klinik in Meißen oder auch das St.-Joseph-Stift und das Diakonissenkrankenhaus. Die meisten Verstorbenen stammen aber aus dem Uniklinikum.

Professor und Pathologe Gustavo Baretton. Quelle: UKD/Gabriele Bellmann

Wovon hängt die Entscheidung zur Obduktion ab?

Das müssen die Angehörigen entscheiden. Wir obduzieren nur klinisch Verstorbene und da gilt die Zustimmungsregelung. Es gäbe zwar die Möglichkeit, dass das Gesundheitsamt eine Obduktion anordnet, das kommt aber im Rahmen der Coronapandemie praktisch nicht vor.

Was sagen Sie zur Forderung des Bundesverbandes der Pathologen, mehr an Corona Verstorbene zu obduzieren?

Ich bin Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft der Pathologie und wir haben diese Erklärung gemeinsam mit dem Bundesverband verfasst. Wir haben einvernehmlich festgestellt, dass die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, nämlich auf innere Leichenschau von Covid-19-Patienten zu verzichten, nicht rational zu begründen ist. Im Gegenteil: Wir wissen, dass Obduktionen gerade bei neuen Erkrankungen helfen, die Krankheitsbilder besser zu verstehen. Deshalb haben wir interveniert, was binnen kürzester Zeit zu einer völligen Umkehr der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts geführt hat.

Wie erklären Sie sich die ursprüngliche Empfehlung des Instituts?

Sie waren anfangs, vorsichtig formuliert, besorgt um die Sicherheit der Obduzenten. Aber jede Leiche, die wir obduzieren, ist potenziell infektiös. Es sind auch immer wieder Tuberkulose-Fälle oder Aids-Patienten dabei und da ist Corona keineswegs gefährlicher. Dafür gibt es Sicherheits- und Hygienestandards und die halten wir ein.

Sind Leichen nach dem Tod tatsächlich noch so lange infektiös?

Wie lange sie tatsächlich noch infektiös sind, ist nicht ausreichend untersucht. Man geht natürlich davon aus, dass wenn so ein Virus in der Leiche vorhanden ist, dieser auch noch eine Zeit lang vital und infektiös sein kann. Das hängt auch von der Menge der Viren ab und auch von der Lagerung. Systematische Untersuchungen dazu kenne ich noch nicht.

Sie obduzieren also in Schutzkleidung?

Ja, natürlich. Hier im Uniklinikum haben wir einen eigenen Sektionsbereich, der nur für infektiöse Leichen vorgesehen ist. Den gab es schon vor Corona. Pro Leiche arbeitet in diesen Fällen nur ein erfahrener Obduzent. Besonders infektiöse Bereiche wie den Rachen obduzieren wir bei Coronafällen nicht. Dort konzentrieren wir uns auf die Lunge und andere Organe.

Es wird derzeit an einem Register gearbeitet, in dem die Erkenntnisse der Obduktionen von Corona-Verstorbenen gebündelt und zur Verfügung gestellt werden sollen. Wie funktioniert das?

Das Register wird von den Kollegen in Aachen entwickelt, nahe Heinsberg, dem ersten großen Corona-Herd in Deutschland. Durch die Lage in Heinsberg wurde angeregt, eine Datenbank zu entwickeln, in der die Befunde gebündelt werden. Nachdem alle datenschutzrechtlichen und ethischen Vorgaben abgesichert wurden, geht die Datenbank nun allmählich in Betrieb. Die einzelnen Gewebeproben bleiben zwar in den jeweiligen Instituten, aber beispielsweise Forschungsgruppen haben so die Möglichkeit, sich die entsprechenden Institute rauszusuchen und zu kontaktieren, um Material zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Von den Toten lernen

Das hat auch schon funktioniert: Die Kollegen in Zürich konnten kürzlich publizieren, dass es unter der Coronainfektion auch zu Gefäßentzündungen kommen kann. Die Basler Kollegen konnten zeigen, dass es durch die Coronainfektion auch vermehrt zu Embolien und gar Tromben in der Lunge kommen kann. Diese Erkenntnisse können durchaus Auswirkungen auf die lebenden Patienten haben. Deshalb der Appell an die Angehörigen, trotz der schweren Situation einer Obduktion zuzustimmen, da wir von den Toten lernen können.

Um eine solche Datenbank füttern zu können, sind auch mehr Obduktionen notwendig. Gisela Kempny vom Bundesverband der Pathologen sagte gegenüber der LVZ, dass die Obduktionen in Deutschland stark zurückgehen. Beobachten Sie das auch?

Das ist generell ein Trauerspiel. In unserem Institut untersuchen wir pro Jahr 50.000 Einsendungen von Lebenden und führen gerade mal 50 Obduktionen an Erwachsenen durch. Heute ist der Pathologe sehr nah an der Klinik dran. Wir haben hier in allen Tumorkonferenzen unseren Platz und beraten, stellen Diagnosen und führen Untersuchungen am Gewebe durch. Die Obduktion ist leider in den Hintergrund getreten.

In Zeiten der DDR führten wir hier in Dresden rund 2000 Obduktionen im Jahr durch. Diese konnten damals von den Ärzten aber einfach angeordnet werden und die Angehörigen hatten keine Wahl. Heute liegt es unter anderem am fehlenden Interesse mancher Kollegen, die wegen moderner Bildgebung und Diagnostik der Meinung sind, das wäre ausreichend. Damit wird eine große Chance zur Qualitätssicherung vertan und auch die Möglichkeit, gerade neue Erkrankungen besser charakterisieren zu können.

„Eine Obduktion ist der letzte Dienst am Kranken“

Sie würden also gern mehr obduzieren?

Das kommt darauf an. Wir obduzieren ja nicht zum Selbstzweck, sondern auf Antrag der klinischen Kollegen und zur Qualitätssicherung. Das klinische Interesse muss da sein. Und auch die Bereitschaft, mit den Angehörigen darüber zu sprechen. Eine Obduktion ist der letzte Dienst am Kranken, den wir durchführen können.

Wären Sie dafür, jeden an Covid-19 verstorbenen Patienten zu obduzieren?

In dieser Anfangsphase, in der wir eine neue Krankheit noch nicht gut kennen, wäre eine hohe Obduktionszahl anzustreben. Da ist mittlerweile auch das Robert-Koch-Institut auf unserer Linie. Es gibt noch viele Unsicherheiten, woran die Patienten nun wirklich versterben oder warum die Krankheitsverläufe so unterschiedlich sind. Diese Dinge lassen sich am besten mit Obduktionen klären. Dafür muss aber eine Bereitschaft da sein. Ich halte nichts von angeordneten Obduktionen. Das schwere psychische Trauma, was die Angehörigen durch den Verlust der Mündigkeit erleiden könnten, darf nicht missachtet werden.

Prof. Dr. Iver Petersen, der Thüringer Landesvorsitzende des Verbandes der Pathologen, empfiehlt, regionale Sezierzentren für alle drei mitteldeutschen Bundesländer einzurichten. Was halten Sie von der Idee?

Davon halte ich gar nichts. Es gibt zum einen die Krankenhaus-Pathologien und zum anderen die niedergelassenen Pathologen, die beispielsweise für Corona-Obduktionen gar nicht adäquat ausgestattet sind. Da würde eine Verlegung der Obduktion prinzipiell Sinn machen. Aber ein Zentrum pro Bundesland halte ich für Quatsch. Es wäre auch unverhältnismäßig und logistisch schwierig, die Leichen zu transportieren. In Sachsen haben wir neben dem Uniklinikum noch das Städtische Klinikum Dresden, das obduzieren kann, Chemnitz hat ausreichend Möglichkeiten, Leipzig mit dem St.-Georg-Krankenhaus und dem Uniklinikum auch, da sind wir schon gut aufgestellt und müssen keine Verschickung von Verstorbenen veranstalten.

Von Lisa-Marie Leuteritz