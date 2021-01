Dresden

Macht die Politik die Bürger für hohe Corona-Fallzahlen verantwortlich, um eigenes Missmanagement zu verschleiern? Warum starteten über Weihnachten Ferienflieger ab Dresden? Zahlreiche DNN-Leser teilten uns Ihre Meinungen, Sorgen und Fragen in Bezug auf Corona mit. Eine Auswahl:

Die Politik macht allein die Bürger verantwortlich

Zum Artikel „Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Was verspricht sich Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) vom harten Lockdown? Wann kehrt die Normalität nach Dresden zurück?“

Anzeige

Bei diesem Artikel kann ich mich nicht mehr zurückhalten und möchten diesen wie folgt kommentieren: Es kann nicht sein, dass die Politik ständig den Bürger als Ursache der stetig steigenden Fallzahlen verantwortlich macht. Damit versuchen die verantwortlichen Politiker und Parteien, ihr Missmanagement in der Coronabekämpfung nur zu verschleiern.

Dass die Situation außer Kontrolle geraten ist, ist doch nur eine Frage der Zeit gewesen und das Resultat von halbherzigen und verwirrenden Maßnahmen. Das Schlimmste hierbei ist noch, dass das Ganze in einem wettbewerbsähnlichen Zustand zwischen den Ländern durchgeführt wurde und keine einheitliche Vorgehensweise zum Ansatz kam, und selbst wissenschaftliche Erkenntnisse nicht genügend berücksichtigt wurden.

Und dabei wusste man ja aus dem ersten Lockdown, was uns erwarten würde. Diejenigen, die sich noch Mitte des Jahres damit gerühmt haben, sie haben alles unter Kontrolle und wir sind die Besten, sind jetzt die Geprügelten. Darunter leiden müssen wir nun alle!

Leserbriefe Leserzuschriften stellen keine redaktionellen Meinungsäußerungen dar. Um möglichst viele Leser zu Wort kommen zu lassen, müssen wir uns vorbehalten, die Briefe zu kürzen. Jede Zuschrift wird beachtet, auch wenn sie nicht veröffentlicht bzw. beantwortet werden kann. Zuschriften unserer Premiumkunden (Abonnenten) werden bevorzugt berücksichtigt. Bitte daher immer Abonummer und Adresse angeben. Unsere Mitarbeiterin Monika Löffler freut sich über Ihre Zuschriften. Für Rückfragen und Ihre Zuschriften: Fax: 0351 8075212 E-Mail: leserbriefe@dnn.de Adresse: DNN, Dr.-Külz-Ring 12, 01067 Dresden

Ich glaube nicht, dass man Corona, was aggressiv auftritt, mit föderalistischen und demokratischen Vorgehensweisen bekämpfen kann. Es bedarf in diesem Fall gleich autoritärer Maßnahmen. Die tun zwar richtig weh, wären aber in vier Wochen vorbei. Es ist sehr enttäuschend, wie unsere politischen Eliten unser Land ins Chaos gestürzt haben.

Noch enttäuschender ist der Umgang mit dem Geld, welches zur Beseitigung ihrer Fehlentscheidungen aufgebracht werden muss. Geld spielt aber keine Rolle, es wird ja einfach gedruckt und alle Politiker und die Parteien betrachten den Staat schon lange als Beute. Nach mir die Sintflut!

Bernd Blume, Radebeul

Kanarenflieger während des Lockdowns

Mit großem Erstaunen habe ich zur Kenntnis genommen, dass auch nach Inkrafttreten der aktuellen Corona-Schutzverordnung der Stadt Dresden vom Flughafen Klotzsche aus Urlaubsflieger zu den Kanarischen Inseln abgehoben sind. Interpretiert die Stadt Dresden die Reisetätigkeit - sicherlich auch über den zugestandenen Bewegungsradius von 15 Kilometern hinaus - jetzt als eine Maßnahme zur Abdeckung des Lebensbedarfes?

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was geschieht mit den - namentlich ja bekannten - Reiserückkehrern aus diesen vom RKI eingestuften Hochrisiko-Gebieten? Hat die Stadt Dresden dann vor, diesen zur Belohnung für ihr gesetzeswidriges Verhalten ein „Begrüßungsgeld“ zu zahlen?

Dr. Rolf Schulze

Nicht alle Über-70-Jährigen gehen am Stock

Zum Artikel „Schlange stehen für den Corona-Impfstoff“ (Ausgabe 19./20. Dezember)

Bei der bebilderten Erläuterung der drei Impfgruppen ist mir aufgefallen, dass die über 70-Jährigen sämtlich mit Krückstock dargestellt sind. Es wäre schön gewesen, wenn wenigstens ein Vertreter dieser Altersgruppe ohne Gehhilfe dargestellt worden wäre.

So bebilderte die DNN die Gruppe der Über-70-Jährigen Impflinge in der gedruckten Ausgabe vom 19./20. Dezember. Quelle: DNN

Menschen 70Plus sind heute oftmals körperlich und geistig sehr fit, nicht selten ehrenamtlich, im Management oder zum Beispiel als Ärzte tätig, leisten am Dirigentenpult Hervorragendes, fahren noch alpin Ski oder überqueren zu Fuß die Alpen.

Im eigenen Interesse sollten wir ein realistischeres Bild dieser Altersgruppe zeichnen; sie ist noch gut zu gebrauchen.

Dr. Walter Köckeritz

Von DNN