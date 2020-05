Dresden

Seit Montag dürfen Freibäder in Sachsen wieder öffnen. Ab wann die Dresdner Bäder wieder Gäste empfangen, ist jedoch unklar. Aktuell arbeitet die Dresdner Bäder GmbH in enger Absprache mit den zuständigen Behörden an einem Hygienekonzept. „Wir reden nicht gern im Konjunktiv“, sagt Geschäftsführer Matthias Waurick, „sondern lieber über Tatsachen“. Frühestens in der letzten Maiwoche sei mit einem fertigen Sicherheitskonzept zu rechnen, teilte die Dresdner Bäder-GmbH mit.

Die Hygienevorgaben umfassen die allgemeinen Kontaktbeschränkungen sowie den Mindestabstand, der sowohl im Wasser als auch außerhalb sowie in den Umkleiden, Sanitärbereichen und im Kassenbereich sichergestellt werden muss. Dazu kommt eine Höchstzahl an Gästen. Vor einer möglichen Öffnung muss das Sicherheitskonzept abschließend von der Stadt bewilligt werden.

