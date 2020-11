Coronaleugner versammeln sich in Dresden auf dem Neumarkt

Dresden

Einen Tag nach der aus dem Ruder gelaufenen „Querdenken“-Kundgebung in Leipzig haben sich am Sonntagnachmittag mehrere Hundert Coronaleugner auf dem Neumarkt in Dresden versammelt. Die sogenannte „CoronaInfoTour“ mit Bodo Schiffmann und Samuel Eckert machte mit einem schwarzen Bus auf dem Neumarkt Station.

Zahlreiche Kundgebungsteilnehmer waren auf das Luther-Denkmal geklettert – Abstände gleich Null. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Polizisten sprachen Kundgebungsteilnehmer ohne Mund-Nase-Bedeckung an, die vereinzelt Atteste präsentierten.

Anzeige

Gegen die Kundgebung formierte sich lautstarker Protest in Hör- und Sichtweite.

Von tbh