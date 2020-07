Coronakrise sinnvoll genutzt: Vater und Sohn gründen Angelschule in Dresden

Dresden

Stillstand gibt es für Kay Aubrecht nicht. Mit seinem Unternehmen „Sam Production“ organisiert er das Dresdner Adventskonzert des Kreuzchors oder auch die Schlössernacht mit. Doch die Corona-Pandemie zwang den 46-Jährigen von heute auf morgen zum Stillstand.

Doch Kay Aubrecht ließ sich das Nichtstun nicht gefallen und nutzte die Zwangspause für etwas, was er schon lange vorhatte: Er gründete mit seinem 14-jährigen Sohn Ben eine Angelschule. „Letztes Jahr habe ich es höchstens acht Mal zum Angeln geschafft. Derzeit schaffe ich das in einem Monat“, erzählt er.

„ Fischereischein ist reine Theorie. Wir vermitteln die Praxis“

Aubrecht angelt seit 30 Jahren. Sein Wissen möchte er nun im Rahmen seiner Angelschule „Aubis Fishing“ weitergeben. Mit Sohn Ben hat er Angeltouren entworfen und die Webseite mit Inhalten gefüllt. Dort finden Besucher jede Menge Wissenswertes rund um das Thema Angeln. Auch der Fischereischein wird thematisiert, auch wenn ein Kurs in Aubrechts Angelschule nicht damit gleichzusetzen ist, wie er selbst sagt: „Der Fischereischein ist reine Theorie. Wir vermitteln die Praxis. Bevor jemand viel Geld für den Schein ausgibt, kann er bei uns erstmal testen, ob ihm das Angeln wirklich Spaß macht.“

Gedacht sind die Angebote für Urlauber aus anderen Regionen oder Einheimische, die das Angeln im nächsten Urlaub vielleicht ausprobieren möchten. Eine Vereinsmitgliedschaft oder ähnliche Verpflichtungen sind nicht nötig. Der erste dreistündige Crashkurs findet am 11. Juli statt. Für Interessierte, die noch nie eine Angel in der Hand hatten, gibt es Beginner-Kurse. Drei Stunden kosten hier pro Person 75 Euro. Equipment kann ausgeliehen werden. Fortgeschrittene können Kurse zum Friedfisch- oder Raubfisch-Angeln belegen.

„Schlachten ist nichts für Kinder“

Letzteres mag Sohn Ben am liebsten. Sein Wissen eignet er sich vor allem mit Youtube-Videos an und er dreht mittlerweile auch selbst welche. Manchmal kann sogar sein Vater noch was von ihm lernen. „Wir ergänzen uns perfekt“, sagt Ben. Seit seinem dritten Lebensjahr begleitet er Vater Kay Aubrecht auf seinen Angeltouren. Inzwischen zieht er selbst die großen Fische aus dem Wasser, unter anderem einen fast90 Zentimeter großen Hecht. Zander fängt er jedoch lieber.

Die weitere Zubereitung überlässt er dann aber dem Vater. „Schlachten ist nichts für Kinder“, sagt Aubrecht. Auch kulinarisch weiß er viel mit Fisch anzufangen und bietet dafür zweitägigeAngelcamps an – fangen, ausnehmen, zubereiten und sogar räuchern können die Teilnehmer hier beispielsweise lernen.

Für verschiedene Touren, die Vater und Sohn anbieten, muss ein Fischereischein vorhanden und auch gültig sein. Wer diesen hat, kann gemeinsam mit den Aubrechts auf Raubfischtour in die Sächsische Schweiz gehen oder andere sächsische Gewässer näher kennenlernen. Gegen Ende des Jahres soll es auch in der Angelschule „Aubis Fishing“ die Möglichkeit geben, den Fischereischein zu absolvieren.

Internet www.aubis-fishing.de

Von Lisa-Marie Leuteritz