Dresden

Wichtig ist natürlich auch, dass wir alle die Nerven behalten und keine Hysterie entsteht.“ Das hat Sachsens Sozialministerin Petra Köpping im sächsischen Landtag gesagt – vor ziemlich genau einem Jahr. Entgegen der vielfach karikierten Halbwertszeit von Politikerworten stimmt das immer noch. Leider, muss man hier allerdings sagen. Doch das Lamento ändert auch nichts daran.

Hü und Hott in der Politik

Seit mehr als einem Jahr hat uns die Pandemie im Griff. Wir haben dazugelernt. Versuch und Irrtum beherrschen aber noch immer viele Schritte gegen das Virus.

Das zerrt an den Nerven. Da hilft es wenig, wenn das Handeln der Politik bisweilen wie Hü und Hott erscheint und sie nachher auch noch behauptet, sie hätte es schon vorher gewusst. Aufbauender sind da die großen und kleinen Lichtblicke, die häufig Gefahr laufen, übersehen zu werden. Vor einem Jahr war noch gar nicht klar, ob es jemals einen Impfstoff gegen die Pandemie geben wird, heute haben dessen Erfinder schon das Bundesverdienstkreuz erhalten.

Gewalt hat nichts mit Denken zu tun

Natürlich geht das Impfen zu langsam, stottert das Testmanagement noch immer, stockt es bei Hilfsleistungen. Hier und an vielen anderen Stellen ist weniger Perfektion, mehr Pragmatismus angesagt. Der gesunde Menschenverstand könnte hilfreicher sein als ein gerichtsfestes Regelwerk.

Das ist auch seit einem Jahr schon so und gilt noch immer erst recht für alle, die unzufrieden sind. Mit gesundem Menschenverstand sollten sie darüber entscheiden, wem sie sich zum Spazierengehen anschließen wollen. Es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür, wenn Protest gegen Corona-Regeln mit einem Dutzend verletzter Polizisten endet. Gewalt hat nichts mit Denken zu tun. Jeder darf in diesem Land seine Meinung sagen, auch in Coronazeiten. In hunderten Städten haben das jetzt junge Menschen von Fridays for Future wieder getan. Von Ausschreitungen wurde nichts bekannt. Es sollte doch möglich sein, dass dies auch den älteren Erwachsenen in Dresden gelingt.

Wir müssen die Nerven behalten – und das wird noch eine ganze Weile so bleiben.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Ingolf Pleil

