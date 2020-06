Dresden

Weil nicht mehr so viele Corona-Kranke in Dresden unterwegs sind, lockert Dresdens Chef-Wirtschaftsförderer Robert Franke das Seuchen-Marktregime: Er reißt die Zäune am Sachsenmarkt an der Lingnerallee ein. Auch erlaubt er wieder mehr Händlern und Imbissbuden-Besitzern, ihre Waren feilzubieten. Waren es während der Coronakrise zeitweise nur noch 75 von ursprünglich 150 Händlern, lässt Franke nun wieder 100 Stände zu – und verspricht weitere schrittweise Lockerungen.

Anzeige

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Zäune seien nicht mehr zwingend notwendig, argumentierte der Wirtschaftsförderungs-Chef. Er vertraue auf die Vernunft der Marktbesucher, vorgeschriebene Distanzen auch ohne Gitter und Einlasskontrollen einzuhalten. Andererseits seien Wochenmärkte eben sehr wichtig für die Stadt, betonte er. „Sie versorgen die Dresdner mit frischen Lebensmitteln und anderen Dingen. Auch von Seiten der Direktvermarkter ist die Nachfrage groß.“ Die Wochenmärkte seien nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sondern auch „seit Jahrhunderten ein wichtiger Ort des gesellschaftlichen Miteinanders“.

Weitere DNN+ Artikel

Stadt weitere Wochenmärkte einrichten

Mit diesen Ideen rennt Franke beim Land offene Türen ein: Vor allem Landwirtschaftsminister Wolfram Günther ( Bündnisgrüne) hat es sich auf die Fahnen geschrieben, regionale Wirtschaftskreisläufe in Sachsen zu stärken. Auch um die Umwelt zu schonen will der Minister, dass nicht mehr so viele Lebensmittel aus aller Welt in den Freistaat gebracht, sondern in der Region angebaut und vermarktet werden. Dafür seien Frischemärkte ein guter Vertriebskanal. Das sieht Franke ähnlich und will deshalb weitere Wochenmärkte einrichten.

Bereits im April hatte ein neuer Markt auf dem Wasaplatz mit sechs bis zehn Händlern eröffnet. Als nächstes entsteht ein neuer Markt auf dem Bönischplatz in der Johannstadt, kündigte Franke an. Momentan bauen Arbeiter den Platz sowie die umliegenden Straßen und Haltestellen noch um. Im November 2020 soll der neue Markt mit bis zu zehn Händlern starten.

Umsatzrückgänge um die zehn bis 15 Prozent

Verbesserungen sind auch am Münchner Platz absehbar: Dort müssen sich die Händler seit der Coronakrise im Zwei-Wochen-Rhythmus abwechseln. Dieses Rotationsprinzip könne man womöglich bald aufgeben, avisierte Franke. Und am Schillerplatz hat er mit dem Land ausgehandelt, dass der Blasewitzer Wochenmarkt vorerst die zusätzlichen Flächen am Elbufer weiternutzen darf. Zwar trennt damit nun der oft viel und schnell befahrene Elberadweg den Markt in der Mitte durch. Von Unfällen sei ihm aber nichts zu Ohren gekommen, sagte Franke auf Nachfrage.

Über all die Lockerungsschritte freut sich die Marktgilde: Durch Schließungen und Restriktionen während der Pandemie liefen für viele Händler die Geschäfte zwar nicht dramatisch schlecht, aber mau. „Ich habe mit vielen Händler darüber gesprochen“, erzählt die Wochenmarkt-Beauftragte Madeleine Lukaß von der Dresdner Marktgilde. „Hier am Schillerplatz gab es Umsatzrückgänge um die zehn bis 15 Prozent, weil viele Kunden zu Hause geblieben sind.“

Von Heiko Weckbrodt