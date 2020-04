Warum es beim Thema Kurzarbeit im Dresdner Rathaus dicke Luft gibt

Dresden

Dicke Luft im Rathaus: Finanz- und Personalbürgermeister Peter Lames ( SPD) würde den Personalkostenetat gerne dadurch entlasten, dass er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Bei Kurzarbeit null könnten in der Verwaltung und den Eigenbetrieben rund 2 bis 3 Millionen Euro pro Monat gespart werden.

„Für die Stadtverwaltung und ihre Eigenbetriebe wurde ein Antrag gestellt, der jedoch mangels Mitzeichnung der Personalvertretung keine Wirkung entfalten dürfte“, erklärte der Personalbürgermeister. Anträge könnten jeweils bis zum Ende des Monats rückwirkend auf den Monatsanfang gestellt werden. „Es fehlt an einer Einigung mit der Personalvertretung und einer Vereinbarung, die von allen Seiten mitgetragen wird“, so Lames.

Ausgehend vom neuen Tarifvertrag für die kommunalen Arbeitgeber, der Grundlage für Kurzarbeit in der Landeshauptstadt wäre, kämen derzeit der gewerbliche Bereich des Regiebetriebes Zentrale Dienstleitungen, der Eigenbetrieb Sportstätten, die Bibliotheken, die Museen, das Heinrich-Schütz-Konservatorium und die künstlerischen Einrichtungen wie theater junge generation, Staatsoperette und Philharmonie in Betracht.

Für das künstlerische Personal könne keine Kurzarbeit angeordnet werden, da eine Rechtsgrundlage fehle. Gegenwärtig gebe es keinen entsprechenden Tarifvertrag mit der Künstlergewerkschaft, die Verhandlungen auf Bundesebene würden andauern.

„Moralisch nicht vertretbar“

Ohne eine Einigung mit der Personalvertretung werde es schwierig, Kurzarbeit in der Verwaltung einzuführen, schätzt Lames ein. Es bestünde aber die Möglichkeit, über ein eigens einzuberufendes Gremium – eine sogenannte Einigungsstelle – eine Einigung herbeizuführen.

Sollten auch Künstlerinnen und Künstler in die Kurzarbeit einbezogen werden können, würde das Sparpotenzial noch höher ausfallen, so der Finanzbürgermeister. „ Kurzarbeit greift aber nur insoweit, als eine Arbeitsleistung tatsächlich unterblieben ist.“

Der Gesamtpersonalrat erklärt seine Ablehnung von Kurzarbeit in einem Schreiben, das den DNN vorliegt. Darin heißt es: „Wir sehen in hohem Maße den Betriebsfrieden in der Gesamtdienststelle Landeshauptstadt gefährdet. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Schultern von nur 10 Prozent der Belegschaft austragen zu wollen, ist moralisch nicht vertretbar.“

Alle Beschäftigten solidarisch einbeziehen

Zur öffentlichen Daseinsvorsorge würden auch die Theater, die Museen, die Bibliotheken, das Heinrich-Schütz-Konservatorium, der Kreuzchor, die Dresdner Musikfestspiele und der Eigenbetrieb Sportstätten gehören. „Diese kommunalen Einrichtungen haben zwar ein hohes Einnahmedefizit auf Grund des Notbetriebes zu verzeichnen, aber keinen erheblichen Arbeitsausfall. Sie arbeiten daran, dass das städtische, das nationale und das internationale Interesse an den Kultur- und Kunsteinrichtungen erhalten bleibt, in dem sie Veranstaltungen vorbereiten. Oder soziale Medien für Marketing und musische Bildung intensiv nutzen und in der Buchhaltung unter Hochdruck Stornierungen und Anfragen bearbeiten. Das ist ebenso hoch zu würdigen.“

Auch die Pflege und der Erhalt der Sportstätten würden Personaleinsatz erfordern, Hausmeister in Schulen und Kindertagesstätten hätten ebenfalls genügend zu tun. „Der Gesamtpersonalrat spricht sich statt der konfliktbehafteten und ungleichen Anwendung von Kurzarbeit für einen Weg aus, der alle Beschäftigten der Landeshauptstadt solidarisch einbezieht und die Folgen der momentanen Situation abfedert“, heißt es in dem Schreiben.

Die Fraktion Freie Wähler unterstützt die Auffassung des Gesamtpersonalrats. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kernverwaltung bleiben von Kurzarbeit ausgenommen. Diese Zwei-Klassen-Gesellschaft halten wir nicht für gut“, erklärte Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar. Es sei besser, die Beschäftigten, die einen besonders großen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten, zu motivieren. „Ich erinnere an unseren Vorschlag, denjenigen eine Prämie von 1000 Euro zu zahlen“, so Genschmar.

