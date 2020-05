Coronakrise: Können die Stadtwerke in Dresden die Straßenbahnen noch bezahlen?

Dresden

Die städtischen Finanzen sind wegen der Coronakrise aus dem Ruder gelaufen. Aber nicht nur der städtische Haushalt finanziert öffentliche Aufgaben in Dresden. Der Öffentliche Personennahverkehr oder die Städtische Bäder GmbH werden auch mit Gewinnen der Stadtwerke Drewag finanziert – Quersubventionierung im städtischen Konzern Technische Werke Dresden (TWD) heißt das. Bis zu 55 Millionen Euro pro Jahr werden fällig – können das die Stadtwerke angesichts der Coronakrise leisten?

Er habe noch keine Signale aus dem Unternehmen erhalten, dass die Quersubventionen in diesem Jahr in Frage stehen könnten, erklärte Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) im Finanzausschuss. Und fügte einen bemerkenswerten Satz an: „Die Drewag werden gerade davon gebeutelt, dass viele Kunden meinen, sie müssten ihre Stromrechnung nicht bezahlen.“

Zahlungsausfälle im März nicht so gravierend

Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann sieht es etwas differenzierter: „Unsere Kunden gehen sehr verantwortungsbewusst mit der Bezahlung ihrer Rechnungen um. Die Zahlungsaußenstände im März waren nicht so gravierend. Wir werden die weiteren Entwicklungen abwarten“, erklärte sie. In diesem Kontext seien Leistungen wie Kurzarbeitergeld, Einmalzahlungen oder Steuerstundungen hilfreich. „Ein Hinauszögern würde nur Aufschub und Verlagerung der Zahlungsziele bedeuten“, sagt die Sprecherin.

Absatzrückgänge beim Strom wegen Einschränkungen

Probleme kommen auf die Drewag im Bereich der Geschäftskunden zu: „Wirtschaftsinstitute sagen einen deutlichen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts voraus“, sagt Gerlind Ostmann. „Beim Strom erwarten wir darauf folgend Absatzrückgänge und rechnen mit einem langsamen Wiederanstieg im zweiten Halbjahr.“ Produktionseinschränkungen von Industrie und Gewerbe bis hin zu erwarteten Unternehmensschließungen beispielsweise in der Gastronomie seien dafür der Grund.

„Diese von uns gesetzten Prämissen vergleichen wir fortlaufend mit unseren Lastdaten“, erklärt die Drewag-Sprecherin. Da Energieversorger für ihre Kunden langfristig Energiemengen einkaufen würden, müssten diese im Falle eines reduzierten Absatzes wieder an die Börse verkauft werden. „Da der Preis dort aufgrund der Situation gefallen ist, entsteht daraus ein Verlust“, erläutert Gerlind Ostmann.

Belastbarer Trend lässt sich noch nicht ableiten

Die Höhe des Verlustes könne der Energieversorger noch nicht einschätzen, da die Krise noch nicht vorbei sei. Eine Prognose über die Höhe von möglichen Zahlungsausfällen sei ebenso wenig möglich. „Wir überprüfen wöchentlich unsere Einschätzungen anhand verschiedener Kenndaten. Ein belastbarer Trend lässt sich nur zum Teil daraus ableiten.“ Deshalb gibt es auch noch keine Signale zum Thema Quersubventionen für ÖPNV und Bäder.

Von Thomas Baumann-Hartwig