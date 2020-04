Coronakrise: Im Städtischen Klinikum Dresden bleiben neu geschaffene Betten leer

Dresden

Seit nunmehr sechs Wochen herrscht Corona-bedingter Ausnahmezustand. Binnen kürzester Zeit wurden die Krankenhäuser aufgefordert, ihre Behandlungs- und Beatmungskapazitäten für Covid-19-Patienten zu verdoppeln. Doch nun stehen reihenweise Betten leer und die Allgemeinverfügung schränkt die Behandlungsmöglichkeiten anderer Patienten ein. Wie das Städtische Klinikum Dresden mit der Situation umgeht und wie sich der Klinikalltag seit Beginn der Krise verändert hat, erzählt der medizinische Leiter Lutz Blase im DNN-Interview.

Wie sieht der aktuelle Krankenhausbetrieb im Städtischen Klinikum aus?

Anzeige

Dr. Lutz Blase: Wir machen derzeit leider nicht das, was wir wollen; nämlich eine bedarfsgerechte Versorgung unserer Patienten auf hohem medizinischen Niveau. Daran hindern uns zwei wesentliche äußere Einflüsse. Das eine ist natürlich die Corona-Pandemie und unsere Reaktion darauf. Das andere ist die Allgemeinverfügung. Diese greift berechtigterweise in die Handlungsfähigkeit der Krankenhäuser ein. Inhaltlich ist es nach wie vor so, dass wir als Krankenhäuser aufgefordert sind, die aufschiebbaren Behandlungen auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Die einzige Möglichkeit ist derzeit die medizinische Vertretbarkeit. Und diese Entscheidung treffen unsere Ärzte, in jedem einzelnen Fall.

Weitere DNN+ Artikel

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Was hat sich seit Beginn der Pandemie verändert?

Als die Allgemeinverfügung das erste Mal am 13. März in Kraft getreten ist, war die Lage sehr unübersichtlich. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, was auf uns zukommen wird. Es gab die allgemeine Aufforderung seitens der Politik, die Beatmungskapazitäten seien zu verdoppeln. Das war leicht gesagt. Wir haben es versucht und konnten sie von gut 50 Beatmungsplätzen auf über 80 erweitern. Wir haben auch große Bereiche für Covid-Patienten vorgesehen und diese freigehalten. Das Personal wurde dort eingesetzt, wo es lernen konnte, mit Covid-Patienten umzugehen, beispielsweise in der Intensivmedizin oder bei der Notfallbehandlung. Jetzt erleben wir aber folgendes: Die anfängliche Unsicherheit ist einer relativen Gewissheit gewichen, dass der Ansturm nicht so stark ausfällt, wie wir es im schlimmsten Fall befürchtet haben.

„Die nächsten zwei Wochen können wir recht gut überblicken“

Wie haben sich die Patientenzahlen entwickelt? Werden die Kapazitäten genutzt?

In Spitzenzeiten hatten wir 20 Covid-Patienten gleichzeitig, heute sind es drei. Und diese drei müssen nicht auf der Intensivstation versorgt werden. In der Hochphase der Vorbereitung haben wir 15 Beatmungsplätze für Covid-Patienten freigehalten. Insgesamt haben wir 140 Betten für diese Patienten reserviert, diese wurden nicht belegt. Das ist zu viel. Jetzt können wir aufgrund der gesammelten Erfahrungen recht gut ableiten, wie viele Infizierte müssen ins Krankenhaus und wie viele davon werden tatsächlich auch ein Beatmungsfall. Die nächsten zwei Wochen können wir recht gut überblicken. Wir erwarten eine Versorgungsintensität, die ungefähr der entspricht, die wir jetzt haben. Also im einstelligen Bereich. Das bedeutet, es stehen gigantische Behandlungskapazitäten zur Verfügung, die wir momentan nicht nutzen.

Fordern Sie eine Rückkehr zum Regelbetrieb?

Von einer Rückkehr ins Regelgeschäft kann noch keine Rede sein. Aber wir behandeln jetzt wieder mehr Patienten, als wir es in den letzten Wochen gemacht haben. Und da sind wir wieder bei den medizinisch notwendigen Fällen. Zum einen müssen wir beurteilen, wie hoch der Leidensdruck und der Zustand des Patienten sind oder ob man die Behandlung aufschieben kann. Zum anderen müssen wir aber auch die vorhandenen Kapazitäten berücksichtigen. Durch die vielen freien Plätze ändert sich auch die Entscheidung darüber, was medizinisch vertretbar ist. Insofern stellen wir die Indikation für eine stationäre Behandlung inzwischen großzügiger. Natürlich immer noch im Rahmen der Allgemeinverfügung.

„Alle haben derzeit mehr Kapazitäten, als sie tatsächlich benötigen“

Sie sagen, Sie können die Anzahl der Patienten und die Entwicklung der Zahl aktuell gut beobachten. Angenommen, durch die derzeitigen Lockerungen steigt die Zahl der Infizierten wieder rapide an. Können Sie dann schnell reagieren?

Von den anfangs 15 Intensivbetten für Coronapatienten halten wir derzeit elf frei. Und von den 140 normalen Betten aktuell noch 40. Wir können diese Maßnahmen aber innerhalb von fünf Tagen steuern und die Kapazitäten wieder hochfahren.

Und das ist ausreichend?

Ja, weil nicht nur wir Überkapazitäten haben, sondern auch die anderen Krankenhäuser. Alle haben derzeit mehr Kapazitäten, als sie tatsächlich benötigen. Alle Krankenhäuser tauschen sich dazu ein bis zweimal die Woche aus. Wie wir mit den Kapazitäten umgehen, wird von der Leitstelle im Uniklinikum koordiniert und gelenkt. Die Arbeit dort ist extrem wertvoll. Wie sich die derzeitigen Lockerungen auswirken, sehen wir erst in zwei Wochen. Die Menschen, die sich jetzt anstecken, sind im Zweifelsfall in zehn bis 14 Tagen so krank, dass sie ins Krankenhaus kommen. Diese Inkubationszeit lässt uns derzeit gut planen und die Lage im Blick behalten. Diese schätzen wir täglich ein und würden daher einen erneut schnellen Anstieg der Patientenzahlen rasch merken. Damit reichen auch die fünf Tage, um die Kapazitäten wieder hochzuschrauben, völlig aus.

Was halten Sie von den Lockerungen?

Das ist eine Frage, die ich nur als Laie beantworten kann, da ich kein Virologe oder Epidemiologe bin. Ich kann nur vermuten und sagen, ich weiß es nicht. Wir müssen die Zahl der Infizierten ganz genau im Blick behalten. Wenn die Zahlen jetzt wieder steigen, weil die Leute aufgrund der Lockerungen leichtsinnig geworden sind – denn genau das implizieren diese, es sei ja alles gar nicht mehr so schlimm und wir können wieder einkaufen gehen und so weiter – muss sofort reagiert werden und die Lockerungen wieder zurückgenommen werden, so schwer es allen fällt.

70 Prozent weniger Eingriffe in der Orthopädie

Wenn man diese Lockerungen nicht ausprobiert, wüsste man aber auch nicht, was sie bringen würden...

Ich halte es für vertretbar, dass es jetzt gemacht wird. Aber es ist ein Test. Das Social Distancing verursacht ja nicht nur persönlichen Unmut, sondern auch gigantische wirtschaftliche Schäden. Als jemand, der im Krankenhaus arbeitet, bin ich von der Dominanz der Wirtschaft natürlich nicht begeistert, da es uns im Krankenhaus auch nicht so arbeiten lässt, wie wir es sollten. Aber wir alle sind letztendlich davon abhängig und deshalb finde ich es richtig, dass man Dinge probiert. Man muss dann jedoch bereit sein, bei steigenden Zahlen schnell zu reagieren und die Lockerungen wieder einzuschränken. Das ist kein einfacher Job.

Stichwort Wirtschaft: Wie sehr spüren Sie die Folgen dahingehend im Städtischen Klinikum? Wie sieht es bei den Operationszahlen derzeit aus?

Wir haben seit Beginn der Pandemie bei den Operationen definitiv Rückgänge. Die unterscheiden sich je nach Fach. In der Orthopädie, beispielsweise beim Gelenkersatz, ist der Rückgang drastisch. Da wurden 70 Prozent weniger Eingriffe durchgeführt. In der Gynäkologie führen wir, vor allem am Standort Friedrichstadt, fast ausschließlich Tumoroperationen durch. Hier liegt der Rückgang bei etwa zehn Prozent. Alle Tumoroperationen werden weiterhin realisiert, weil es unverantwortlich ist, diese Patienten nicht schnell zu behandeln.

„Wir bewerten die Situation von Woche zu Woche neu“

70 Prozent ist eine wahnsinnig hohe Zahl, vor allem wenn man sich vorstellt, dass das noch viele Wochen so weitergehen könnte...

Das ist richtig. Es gibt ein Gesetzespaket mit finanziellen Ausgleichsmaßnahmen. So sollen für jeden zusätzlichen Beatmungsplatz 50 000 Euro gezahlt werden sowie Leerstandspauschalen. Aber Beatmungsplätze zum Beispiel, sind wesentlich kostenintensiver. Was die ganze Situation gesamtwirtschaftlich für uns bedeutet, können wir jetzt noch gar nicht im Detail abschätzen.

Sie warten jetzt also auf neue politische Entscheidungen, die den Weg in Richtung Regelbetrieb ebnen könnten?

Nun ja, wir warten nicht. Wir arbeiten mit den Rahmenbedingungen, die uns die Politik vorgibt und halten uns daran. Aber wir bewerten die Situation von Woche zu Woche neu, in manchen Fällen auch von Tag zu Tag und reagieren entsprechend. Wir öffnen also Behandlungskapazitäten für andere Patienten, schränken sie wieder ein oder verlagern sie, je nachdem, wie es die Situation erfordert. Soweit es die Allgemeinverfügung zulässt.

Von Lisa-Marie Leuteritz