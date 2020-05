Dresdner Stadtbezirksbeiräte wollen trotz Haushaltssperre Geld von der Stadt

Dresden

Quasi in letzter Minute hat der Stadtbezirksbeirat Neustadt am 20. April – einen Tag vor Verkündung der Haushaltssperre – noch größere Summen für zwei wichtige Projekte aus dem Stadtbezirksbudget bewilligt. Das hatte die Stadt seit dem vergangenen Jahr in Höhe von zehn Eu­ro pro Einwohner als freiwillige Leistung bereitgestellt. 22.500 Euro bekommt das Projekt „ Neustadt bringt’s! – Corona-Hilfe“ des Gewerbe- und Kulturvereins Dresden-Neustadt. Der Verein möchte die Ge­­werbetreibenden und viele Initiativen in der Neustadt im Internet besser vernetzen.

Auf einem virtuellen Rundgang durch den Stadtteil sollen die Nutzer in Kontakt mit regionalen Akteuren kommen, die sich dort selbst eintragen können. Das Geld solle vor allem in die Verbesserung der technischen Infrastruktur dafür fließen, sagte Torsten Wiesener vom Vereinsvorstand auf Anfrage. Es solle etwas Bleibendes entstehen, das auch nach der Coronakrise Bestand hat, der bisherige Einzugsbereich auf weitere Teile der Neustadt und das Hechtviertel ausgedehnt werden.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Kein Geld für „Geister“-Kampagne gegen Müll und Wildpinkeln

32.130 Euro bewilligte der Stadtbezirksbeirat für die Weiterführung der „Geister-Kampagne“ gegen Müll und Wildpinkeln. Partygäste in der Äußeren Neustadt werden damit auf rücksichtsloses Verhalten aufmerksam gemacht. Dieses Geld darf allerdings nicht ausgegeben werden. Da anders als bei „ Neustadt bringt’s“ lediglich der Beschluss vorlag, nicht jedoch der Zuweisungsbescheid, falle die Summe unter die Haushaltssperre, hieß es dazu aus dem Geschäftsbereich von Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU).

Nur zwei Tage nach den Neustädtern tagte der Stadtbezirksbeirat Altstadt. Stadtbezirksamtleiter André Barth musste wegen der Haushaltssperre die Anträge auf Förderung über das Stadtbezirksbudget von der Tagesordnung nehmen. Es handelte sich allerdings um Projekte, die das verschmerzen können. Die zweite Auflage des „Cup of Hope“, ein Fußballturnier für Obdachlose und arme Menschen, das mit 1593 Euro gefördert werden sollte, war wegen der Pandemie ohnehin abgesagt worden. Und dass der Zuschuss in Höhe von 887,86 Euro für einen Messestand, den die Initiative Sächsische Eisenbahnfreunde benötigt, nun nicht fließen kann, bringe den Verein nicht in Finanznöte, sagte Vereinschef Mike Görl auf Anfrage.

In der Altstadt hilft eine Spende der WGJ

Auch in der Altstadt gibt es aber noch Geld für Projekte im Stadtbezirk, das nicht der Haushaltssperre zum Opfer fällt. Der Stadtteilfonds Johannstadt hat bereits einen Bewilligungsbescheid des Stadtbezirksbeirates in Höhe von zwei Euro pro Einwohner des Stadtteils aus dem Stadtbezirksbudget in der Tasche. Ob dieses Geld unter die Haushaltssperre fällt, werde zurzeit juristisch geklärt, heißt es dazu aus dem Rathaus. Sicher sind jedoch 12.000 Euro, die die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt für die Förderung von Projekten im Stadtteil gespendet hat. Auch der Verfügungsfonds von Quartiersmanager Matthias Kunert im Fördergebiet „ Soziale Stadt“ ist als Bundesprojekt nicht in Gefahr.

Hoffnung, dass die Budgets nicht endgültig verloren sind

Stadtbezirksbeirat Lutz Hoffmann ( CDU) bedauert den Wegfall des Stadtbezirksbudgets, dem er am Anfang kritisch gegenübergestanden habe. Nach einem Jahr Erfahrung damit, sagt er, habe er vor allem die Möglichkeit schätzen gelernt, damit Infrastrukturmaßnahmen in der Altstadt beeinflussen und vorantreiben zu können. Er hofft, dass zum Beispiel der Zuschuss des Stadtbezirkes zu den Planungen für ein neues Orang-Utan-Haus im Zoo keine vergebliche Ausgabe war. „Fällt das Orang-Utan-Haus der Finanzlage zum Opfer“, befürchtet er, „verliert Dresden am Ende auch die Orang-Utans“.

Mit etwas Wehmut schaut Stadtbezirksbeirätin Esther Ludwig ( Die Linke) auf die Neustadt. Gerade jetzt hätte sie sich gewünscht, dass auch in der Altstadt Projekte der Coronahilfe aus dem Stadtbezirksbudget gefördert werden könnten. Wie Lutz Hoffmann und sie äußerten weitere Stadtbezirksbeiräte in der Altstadt auf Anfrage Verständnis für die Haushaltssperre, aber auch die Hoffnung, dass die Stadtbezirksbudgets nicht endgültig wegen der Coronakrise gekippt werden.

Prohlis will wenigstens die Hälfte des Geldes

Der Stadtbezirksbeirat Prohlis, der am 27. April getagt hat, macht in dieser Frage Nägel mit Köpfen. Die Beiräte haben statt der vorerst nicht mehr möglichen Förderung von Projekten einstimmig einen Auftrag an Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) beschlossen. Der OB soll eine Vorlage für den Stadtrat erarbeiten, die vorsieht, die Finanzmittel nach der Stadtbezirksförderrichtlinie für den Stadtbezirk Prohlis trotz Haushaltssperre in der Hälfte der ursprünglichen Höhe freizugeben.

„Die Bewältigung der Corona-Krise wird größtenteils von lokalen Akteuren gestemmt, die es in ihren Bemühungen zu unterstützen gilt“, heißt es in der Begründung. Die Mittel für das Jahr 2020 wollen die Prohliser, bei denen durch die Haushaltssperre unter anderem die Umgestaltung der Leubnitzer Höhe und die Förderung der für September geplanten Open-Air-Veranstaltung am Jugendhaus P.E.P. unter die Räder zu geraten drohen, „pandemiebedingt“ einsetzen.

Die Grünen streben im Stadtrat eine gerechte Lösung für alle an

Die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen strebe an, den Prohliser Antrag auch in weiteren Stadtbezirksbeiräten einzubringen, kündigte Andrea Mühle, Sprecherin der Fraktion für Allgemeine Verwaltung, an. Mit einer generellen anteiligen Freigabe solle auch eine Gleichbehandlung mit Ortschaften erreicht werden, deren vertraglich gebundene Mittel unter eigener Haushaltsführung nicht von der Haushaltssperre betroffen sind. Das den Stadtbezirksbeiräten gerade übertragene Recht zur eigenverantwortlichen Mittelvergabe und damit zur Gestaltung in den Bezirken dürfe nicht vollständig den knappen Haushaltsmitteln zum Opfer fallen.

Von Holger Grigutsch