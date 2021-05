Dresden

Die Impfkampagne nimmt allmählich Fahrt auf. 1800 Menschen pro Tag werden im Impfzentrum in der Messe geimpft. „Ich freue mich für alle Menschen, die einen Impftermin ergattern konnten“, sagt Kathrin Schmidt (Name geändert). Die Mit-Vierzigerin lehnt sich auf der Bank eines Spielplatzes in der Innenstadt zurück und sagt: „In unserer Familie sind alle zweifach geimpft. Aber fragen Sie lieber nicht, wie viel Kraft das gekostet hat.“

Kathrin Schmidt hat in den DNN den Text über den freien Träger Outlaw gGmbH gelesen, der seine Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten in einem betrieblichen Impfzentrum hat impfen lassen. Jetzt will sie über die Impfkampagne sprechen und die damit verbundenen Probleme. „Es hängt am Engagement einzelner Personen“, sagt sie. „Wenn sich jemand ernsthaft dahinterklemmt, dann funktioniert es auch.“

Der kleine Sohn der Mutter spielt im Sandkasten mit einem Bagger. Der große Sohn ist in der Schule. Nächste Woche muss er zu Hause bleiben, Wechselunterricht. Oder die Inzidenz in Dresden steigt auf über 165 und alle Grundschulen bleiben geschlossen. Dann sind auch die Kitas wieder zu.

Nächtliche Impfterminsuche

Die Dresdnerin hat sich ernsthaft dahintergeklemmt. Die Schmidts sind eine ziemlich normale Dresdner Familie – Mama, Papa, zwei Kinder, Oma und Opa mütterlicherseits, eine Oma väterlicherseits, ein hochbetagter Uropa. Der alte Herr lebt in den eigenen vier Wänden und wird von den Schmidts mit frischer Wäsche versorgt, mit Waren des täglichen Bedarfs und zu den Arztbesuchen gefahren.

Als das sächsische Impfportal Anfang des Jahres an den Start ging, klemmte sich Kathrin Schmidt hinter die Terminvergabe für den über 90-Jährigen. „Ich habe mir nachts den Wecker gestellt und nach Terminen geschaut. Das hat sehr viel Kraft gekostet.“ Zumal die Kinder zu Hause waren, weil Kita und Grundschule geschlossen hatten. Den Sechser in der „Impflotterie“ landete die Angestellte nicht nachts, sondern tagsüber: Sie habe jede freie Minute am Computer genutzt, um im Portal zu blättern. „Und plötzlich ploppte da der Termin auf. Im Impfzentrum Dresden. Zuerst dachte ich an einen Fehler.“

Fehler gab es zur Genüge im Impfportal. Wenn das System überlastet war, erklärte es dem Nutzer freudestrahlend, er habe das falsche Passwort eingegeben. Eine von vielen Macken. „Aber wir hatten endlich den Termin für Uropa und waren heilfroh.“ Monatelang konnten die Schmidts den alten Herren nicht zu sich holen. „Es war ein trauriges Weihnachten.“ Anfang Januar, zum Geburtstag, ließen sich Kathrin Schmidt und ihr Mann René für eine kleine Feier testen. Auf eigene Kosten. „Wir hätten es uns nie verziehen, wenn wir ihn angesteckt hätten“, sagt die Mutter. Ostern konnten sie angstfrei feiern. Weil der Uropa geimpft war.

Schwiegeroma wird in Grimma geimpft

Dann wurde das Portal für die über 70-Jährigen freigegeben und Kathrin Schmidt begann die Jagd auf einen Termin für die Mutter ihres Mannes. Nach vielen Fehlversuchen klappe es – in Grimma. „Im ersten Moment habe ich gedacht: Das ist aber weit weg. Aber im zweiten bin ich auf das Bestätigen-Feld gegangen.“ Es war die Zeit, in der die Irritationen beim Impfstoff von Astrazeneca immer stärkere Wellen schlugen.

Der Termin in Grimma war ein „Biontech-Termin“. Das Impfzentrum an der Mulde wurde vom Deutschen Roten Kreuz aus dem Boden gestampft, um die an Impfzentren arme Region Mittelsachsen mit einem zusätzlichen Angebot auszustatten. Anmelden konnte sich jeder Sachse. „Es wäre nicht schwer gewesen, das Portal so zu programmieren, dass sich nur Menschen aus Mittelsachsen in Grimma anmelden können“, sagt René Schmidt, der in der EDV-Branche arbeitet. Objektiv gesehen sei es Unfug, für eine Impfung nach Grimma zu fahren. Während Grimmaer sich die Spritzen in Dresden abholen. Subjektiv für seine Mutter sei der Termin ein großes Glück gewesen. „Sie wurde geimpft. Und zwar mit Biontech.“

Oma und Opa fahren nach Pirna

Oft sei die Rentnerin eingesprungen und habe die beiden Jungen betreut. Immer mit einem unguten Gefühl. Kindern läuft manchmal die Nase. Ein normaler Schnupfen oder Corona? Die Ungewissheit kann krank machen. Zwei Spritzen sorgten für Aufatmen, für etwas mehr Lebensqualität.

Glück hatten auch die Eltern von Kathrin Schmidt, die es selbst probierten und schließlich einen Termin in Pirna Jessen ergatterten. Auch mit Biontech. Wieder zwei Personen durchgeimpft.

Und die jungen Schmidts? „Wir haben keine Berufe, mit denen wir in eine Priorisierungsgruppe fallen. Wir dürfen zwar täglich arbeiten gehen und unsere Kinder in Schule und Kita bringen – aber einen Anspruch auf Impfung haben wir für uns nicht gesehen.“

Es habe dramatische Szenen gegeben. Der ältere Sohn der Schmidts sei zu Hause aus dem nichts in Tränen ausgebrochen und habe schluchzend gesagt: „Ich habe solche Angst, Mami und Papi mit Corona anzustecken.“ Zweimal waren die Schmidts mit ihren Kindern in einem Testzentrum. Einmal hatte sich der Freund des Jüngeren mit Corona infiziert, einmal zeigte der Ältere starke Symptome. Beide Male fielen die PCR-Tests negativ aus. „Dass wir die Rechnung selbst bezahlen durften, weil wir auf Nummer sicher gegangen sind, halte ich für einen schweren Fehler der Coronapolitik“, sagt René Schmidt. Inzwischen gibt es die kostenlosen Schnelltests und die Selbsttests in der Schule. „Aber das kam sehr spät.“

Weitere Impftermine in Riesa und Mittweida

Kathrin Schmidt lässt auch für sich und ihren Mann nicht locker. Sie studiert mehrfach die Impfverordnung. Sie liest davon, dass Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Menschen in die Priorisierungsgruppe 2 fallen. Der Uropa ist pflegebedürftig, Kathrin Schmidt handelt sofort. Sie meldet sich und ihren Mann im Impfportal an. Der Rest ist ein Geduldsspiel. „Ich habe einen Termin in Riesa bekommen“, erzählt René Schmidt. „Und ich hatte zuerst einen in Borna, konnte dann aber etliche Kilometer einsparen und mich in Mittweida anmelden“, sagt die Mutter.

1000 Kilometer für zwölf Spritzen haben die Schmidts zurückgelegt und viele Stunden am Computer verbracht. Die Familie ist schon durchgeimpft in einer Zeit, in der sich viele über den ersten Termin freuen. „Wer weiß, was uns dieser Zeitvorsprung gebracht hat?“, fragt Kathrin Schmidt und zeigt ihren Impfausweis vor. „Es ist wirklich absurd, dass man sich jetzt Gedanken macht über einen elektronischen Impfpass. Der hätte zum Start der Impfkampagne fertig sein müssen“, schüttelt sie den Kopf.

„Zum Start der Impfkampagne hat man über die Grundrechte für Geimpfte fabuliert“, ergänzt René Schmidt, „und in der Zeitung wurde mit Anzeigen für das Impfen geworben. Obwohl es keine Termine gab. Man hat das Gefühl, dass in diesem Land die falschen Debatten zur falschen Zeit geführt werden.“

Wie hätten sie eine Impfkampagne organisiert, wenn sie es gekonnt hätten? „Ich finde es menschenverachtend, dass bei einer so wichtigen Sache alles dem Selbstlauf überlassen wurde“, sagt René Schmidt. Er hat jüngst einen Kunden in Wilsdruff besucht und in einer Apotheke beim Warten beobachtet, wie ein älterer Herr die Apothekerin fragte, wann er denn nun geimpft werde. „Da gibt es bestimmt noch viele alte Menschen ohne Angehörige, die auf ihre Einladung warten.“ Genau diese Einladungen hätte es aus Sicht der Schmidts geben sollen: „Zuerst die Ältesten und dann immer weiter abwärts. Aber der Freistaat hat das Problem auf die Familien verlagert, die sich um ihre betagten Angehörigen kümmern durften.“

Die Organisation im Impfzentrum ist „genial“

Arbeitende Menschen und Familien mit Kindern seien in der Priorisierung unzureichend berücksichtigt worden, sagt Kathrin Schmidt. „Wir haben beide Berufe mit vielen Kundenkontakten. Wir haben Kinder, die vieles aus den Einrichtungen mitbringen. Aber an uns hat niemand gedacht.“ Also hat die Mutter das Schicksal selbst in die Hand genommen. „Wir wären auch nach Zittau oder Borna zum Impfen gefahren. Aber nachhaltig ist das aus meiner Sicht nicht.“

Eines aber, sagen die Schmidts, eines funktioniere wirklich perfekt: „Die Organisation in den Impfzentren ist genial. Ich kann nur den Hut ziehen, wie durchdacht die Abläufe sind“, sagt René Schmidt. Er war in Riesa und Grimma, seine Frau in Dresden und Mittweida. „Wenn man erst mal seinen Termin hat, läuft alles wie am Schnürchen.“

Es ist Zeit zu gehen, dem Kleinen ist langweilig geworden, der Wind frischt auf. Vielleicht sitzt der junge Mann mit seinem Bruder bald wieder zu Hause. „Dann geht mein Mann um 6 Uhr auf Arbeit und löst mich am Mittag ab. Abends sitzen wir dann beide am Computer – einer in der Küche und einer im Wohnzimmer“, sagt Kathrin Schmidt. „Da ist es sehr motivierend, dass wir von unserem lieben Staat den Kinderbonus nicht erhalten. Der geht nur an Menschen ohne Arbeit. Nicht, dass wir dieses Geld brauchen würden. Aber das Signal ist doch: Wer unter extremen Umständen arbeiten geht, bekommt dafür noch einen Tritt in den Hintern.“

Von Thomas Baumann-Hartwig