Dresden

Das Gros der restriktiven Coronaregeln ist längst wieder vom Tisch. Vieles ist erlaubt, solange Abstand gewahrt und ein Mund-Nase-Schutz getragen wird. Von ei­ner in gewisser Weise wieder eingekehrten Normalität spricht deshalb auch die Po­lizei, die in den ersten Wochen der Pandemie noch ganz an­ders gefordert war – was jetzt eine erste Bilanz verdeutlicht.

Die Herausforderung: Wenn plötzlich alles anders ist

Mit einer Allgemeinverfügung hatte Sachsens Regierung am 20. März quasi von heute auf morgen das gesellschaftliche Leben im Freistaat in vielen Bereichen lahmgelegt. Strenge Kontaktbeschränkungen, Gastronomie und viele Läden dicht – die Liste der Verbote ist lang. Für die Überwachung in Dresden zuständig: Po­­lizei und Ordnungsamt. „Mit Bombenfunden und Großdemonstrationen können wir jederzeit umgehen“, sagt Polizeioberrat Matthias Imhof, amtierender Leiter der Koordinierungsgruppe Corona bei der Polizeidirektion Dresden. Die Situation nun war indes beispiellos. Plötzlich mussten die Verantwortlichen in vielerlei Sicht umdenken.

Mehr Personal: Bis zu 150 Beamte zusätzlich unterwegs

Fest stand: Um rund um die Uhr und auch an Wochenenden die Einhaltung der neuen Regeln effektiv kon­trollieren zu können, müssen mehr Einsatzkräfte auf die Straße. „Durch die massiven Einschränkungen ist das übliche Einsatzgeschehen stark zurückgegangen. Keine Versammlungen und Fußballspiele mehr, weniger Unfälle auf den Straßen“, erklärt Matthias Imhof. So blieb mehr Zeit für Coronakontrollen. Zudem konnten rund 150 Beamte, etwa von der Bereitschaftspolizei, die inzwischen nicht mehr durch Großveranstaltungen oder Fußballspiele gebunden waren, zusätzlich mit in der Elbestadt und den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, für die die Polizeidirektion Dresden ebenfalls zu­ständig ist, eingesetzt werden.

Natur und Spielplätze: Wo die Einsatzkräfte gefragt waren

Von Beginn an war klar, dass eine flächendeckende Überwachung in der Stadt und den Landkreisen schlicht nicht möglich ist. Stattdessen setzte die Polizei auf punktuelle und stichprobenartige Kontrollen, wie Matthias Imhof sagt. Großer Garten und Alaunplatz in Dresden, die Elbwiesen in Radebeul und beliebte Wanderparkplätze in der Sächsischen Schweiz – unter anderem hier zeigte die Polizei besondere Präsenz. Das Ordnungsamt, das bis Anfang Juni ebenfalls mehr Leute im Einsatz hatte, verweist bei den Schwerpunkten auf Spielplätze sowie Freizeit- und Grünanlagen, „da es hier vermehrt zu unerlaubten Ansammlungen von Personen kam“, wie Anke Hoffmann von der Pressestelle im Dresdner Rathaus erklärt.

Mit Fingerspitzengefühl: Kommunikation statt Konfrontation

Polizei wie Vollzugsdienst setzten eigenen Worten nach auf ei­nen kommunikativen Ansatz. „Es wurden zunächst Belehrungen ausgesprochen und an die Einsichtsfähigkeit der Menschen appelliert“, sagt Anke Hoffmann. Erst bei Uneinsichtigkeit oder wiederholten Vergehen drohte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ähnlich agierte die Polizei: „Wir haben versucht, Konflikte grundsätzlich kommunikativ zu klären. Die Unbelehrbaren mussten dann aber auch die Konsequenzen tragen“, so Matthias Imhof.

Zielscheibe Polizist: Kaum Tätlichkeiten, aber Aggressionen

Dass das kommunikative Konzept offenbar funktioniert, bestätigt diese Statistik: Tätlichkeiten gegen Polizisten habe es – Demonstrationen wie die in Pirna beiseite gelassen – lediglich zwei gegeben. In beiden Fällen wurden Beamte angespuckt. Dem Ordnungsamt sind keine Angriffe auf Mitarbeiter bekannt – wobei den Bediensteten immer wieder auch aggressives und beleidigendes Verhalten entgegengebracht worden sei.

Hunderte Einsätze: So häufig musste die Polizei ran

Zwischen 20. März und 8. Juni verweist die Dresdner Polizei insgesamt auf rund 30­ 500 einzelne Einsätze, egal ob Großdemo oder kleiner Blechschaden. Etwa 2700 stehen im Bezug mit der Einhaltung der Coronaregeln. Vor allem in der Anfangszeit waren die Beamten diesbezüglich gefordert. In den Tagen Ende März stand fast jeder fünfte Einsatz im Zusammenhang mit Corona, im April, als nach und nach schon die ersten Lockerungen griffen, war es jeder zehnte. Im Mai spielte Corona dann kaum noch eine Rolle: Von etwa 11 600 insgesamt hatten nur noch rund 250 einen Coronabezug. Das Ordnungsamt zählt seinerseits 1545 Feststellungen mit Coronakontext zwischen 23. März und 8. Juni auf.

Straftaten und Verstöße : So oft wurde durchgegriffen

Nicht jeder Einsatz zog eine Anzeige oder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich. Matthias Imhof verweist für das gesamte Einsatzgebiet der Polizeidirektion auf rund 850 Straftaten im Zusammenhang mit den Infektionsschutzregeln und etwa 1500 Ordnungswidrigkeiten. Analog zum Einsatzgeschehen liegt der Schwerpunkt hier auf Ende März und April. Das Ordnungsamt nennt 1361 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten nach der sächsischen Coronaschutzverordnung, die bis 9. Juni bei der Dresdner Bußgeldbehörde eingingen. Alles in allem, so lautet das Fazit von Polizei und Ordnungsamt, hätten sich die Menschen aber an die Vorschriften zum Infektionsschutz gehalten.

Fast 70 000 Euro: Was unterm Strich bereits zusammenkam

Die meisten Verstöße gab es laut Ordnungsamt übrigens gegen die Regeln im Zusammenhang mit Ausgehbeschränkungen. Alle Anzeigen zusammengefasst kam so ein hoher fünfstelliger Betrag für die Stadtkasse zusammen. Die Gesamtsumme der bisher verhangenen Verwarngelder beziffert die Verwaltung auf 56 000 Euro, die der Bußgelder auf 10 700 Euro.

Stetig neue Regeln: Wie die Polizei am Ball blieb

Eine besonders große Herausforderung war für die Einsatzkräfte keineswegs nur die Durchsetzung der Coronaregeln. Damit die etwa 2200 Beamten der Polizeidirektion ständig auf dem neuesten Stand der sich stetig ändernden Regelungen waren – einerseits durch neue Festlegungen, aber auch durch Gerichtsurteile – , gab es regelmäßig Schulungen und Dokumente, die den aktuellen Stand der Dinge zusammenfassten. „Mitunter waren das lange Nächte“, sagt Matthias Imhof, der dabei auch auf die kurze Zeit zwischen Verkündung und Inkrafttreten der neuen Regelungen anspielt. Zentrale Anlaufstelle war in der ganzen Zeit die Koordinierungsgruppe Corona, der zu Hochzeiten 15 Mitglieder angehörten, darunter Vertreter von der Aus- und Fortbildung, von der Personal-, der Rechtsabteilung oder der Pressestelle.

Sonderfall Demos: Warum die Polizei nicht immer eingriff

Heiß diskutiert wurde in den vergangenen Wochen viel über die so genannten Spaziergänge von Corona-Leugnern. Bilder zeigen, wie die Teilnehmer ohne Mund-Nase-Schutz und Einhaltung der Abstandsregeln herumliefen – ohne dass danebenstehende Beamte sichtbar etwas unternahmen. „Natürlich hätten wir hart durchgreifen können. Doch hier stehen teils gar nicht bußgeldbewährte Verstöße ge­gen das deutlich gewichtigere Versammlungsrecht“, erklärt Matthias Imhof. Dass die Spaziergänge gar keine Versammlungen im rechtlichen Sinn waren – weil nicht angemeldet –, kommentiert der Polizeioberrat so: „Auch wenn die Versammlung nicht angemeldet ist, nehmen wir sie als eine solche wahr.“ Zugleich verweist Matthias Imhof auf den Infektionsschutz, das eigentliche Anliegen der Regeln: „Wenn wir massiv dazwischen gegangen wären, hätten wir am Ende möglicherweise noch mehr zur Ausbreitung des Virus beigetragen.“

Mögliches Nachspiel: Polizei ermittelt zu Spaziergängen

Die Zurückhaltung im Einsatz muss nicht zwangsläufig heißen, dass das Verhalten einzelner Teilnehmer für diese nicht doch noch Konsequenzen hat. Die Polizei hat die Ansammlungen teilweise gefilmt, wertet noch immer das Material aus. Auch der Staatsschutz ist beteiligt, interessiert sich vor allem für Gewalttäter aus der rechten Szene, die sich beispielsweise bei den so genannten Spaziergängen in Pirna eingereiht hatten. Bei einer De­monstration am 13. Mai war es in Pirna unter anderem zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten gekommen. Zwei Männer waren deshalb erst kürzlich in einem Schnellverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu mehrmonatigen Bewährungsstrafen verurteilt worden.

