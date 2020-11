Corona – viel Ärger und ein bisschen Optimismus bei den DNN-Lesern

Dresden

Lesermeinungen zu den neuen Beschränkungen wegen des Virus, zur möglichen Absage des Striezelmarktes und der Suche nach den Gründen:

Zu den „Corona-Zahlen“ in den Medien

Ich wünsche mir, dass nicht ständig „geballte Ladungen“ von Zahlen durch die Medien über das Ansteigen von Corona auf uns niederprasseln. Uns fehlen kausale Zusammenhänge und Hintergründe die uns das abstrakte Zahlenmaterial erklären. Über die Statistik äußerte sich seinerzeit Mr. Churchill selbst sehr selbstkritisch.

Anzeige

Die Verunsicherung in der Bevölkerung wächst. Es entstehen Ängste, die sich psychisch auswirken. Die Psyche des Menschen wird angegriffen, wenn Unsicherheit, Einsamkeit und Ängste sich steigern. Ich bitte sie deshalb, als meine informative Tageszeitung, ihre investigative Haltung zu Corona zu bewahren.

E. Schneider, per E-Mail

Zum Artikel „ SPD fordert Absage des Striezelmarktes“

Den Striezelmarkt abzusagen ist ein zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite wäre es sehr traurig, denn der ist schon etwas ganz Besonderes. Viele freuen sich darauf, jährlich kommen viele Touristen und die Händler erhoffen sich davon ja auch ein großes Geschäft.

Artikel zum Nachlesen: Dresdner SPD fordert Absage des Striezelmarkts

Auf der anderen Seite ist es für alle sicherer. An Abstandsregeln wird sich da wohl kaum jemand halten, es ist in dem Gedränge ja auch schwer. Und Maskenpflicht ist beim Glühweintrinken und Bratwurstessen schlecht zu machen. So traurig es wäre, eine Absage des Striezelmarktes wäre wohl das Beste.

Fritzsche, per E-Mail

Leserbriefe Leserzuschriften stellen keine redaktionellen Meinungsäußerungen dar. Um möglichst viele Leser zu Wort kommen zu lassen, müssen wir uns vorbehalten, die Briefe zu kürzen. Jede Zuschrift wird beachtet, auch wenn sie nicht veröffentlicht bzw. beantwortet werden kann. Zuschriften unserer Premiumkunden (Abonnenten) werden bevorzugt berücksichtigt. Bitte daher immer Abonummer und Adresse angeben. Unsere Mitarbeiterin Monika Löffler freut sich über Ihre Zuschriften. Für Rückfragen und Ihre Zuschriften: Fax: 0351 8075212 E-Mail: leserbriefe@dnn.de Adresse: DNN, Dr.-Külz-Ring 12, 01067 Dresden

Zum Interview „Wir tun alles, um den Lockdown zu vermeiden“, mit Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann

Die Aussage bei der letzten Frage: Von 100 Infizierten müssen aktuell sechs in Kliniken behandelt werden, durchschnittlich drei Personen sterben. Daraus ergibt sich eine Letalität von drei Prozent, wie sie vom Robert-Koch-Institut bei Beginn der Pandemie vermutet wurde.

Mehrere neuere wissenschaftlichen Studien, unter anderem die Bekannte Hainsbergstudie von Prof. Streck, kommen zu dem Ergebnis, einer Letalität von circa 0,3 Prozent. Das ist um den Faktor 10 geringer.

Das Interview zum Nachlesen: Dresdner Gesundheitsbürgermeisterin: „Wir tun alles, um den Lockdown zu vermeiden“

Diese Aussage von Frau Kaufmann kann so nicht stehenbleiben, denn sie entspricht nicht den nachgewiesenen Fakten.

Thomas Nebrich, per E-Mail

Zum Artikel „Tag eins in der Maskenzone“

Einige hätten nicht gewusst, dass man in der Innenstadt Masken tragen muss, heißt es da. Mag sein, aber ich denke eher, sie wollen es nicht wissen, weil es vielen wirklich egal ist. Ob Maskenpflicht oder Abstandsregel, es interessiert sie einfach nicht. Corona gibt es nicht, das ist nur eine Erfindung der Politik, um die Bevölkerung zu gängeln.

Zehntausende Infizierte und Erkrankte in Deutschland, Millionen in der ganzen Welt und Tausende Tote – alles nicht wahr. Wichtig ist Spiel, Spaß und Spannung, Fußball, Reisen, Disco und Party.

Artikel zum Nachlesen: So lief der erste Tag mit Maskenpflicht in der Dresdner Innenstadt

Und genau die Leute, die nur an sich denken, sorgen dafür, dass jetzt wieder alle unter verschärften Bedingungen leiden müssen – bis hin zu einem möglichen neuen Lockdown. Die vielen, die sich an die Regeln halten, müssen verschärfte Maßnahmen und Einschränkungen ertragen, damit sich ein paar Leute amüsieren können.

Ich verstehe es nicht, ein bisschen Vorsicht und Verständnis hätten ausgereicht, aber das ist offenbar zuviel verlangt. Keiner läuft gern den ganzen Tag mit einer Maske rum, aber wenn es sein muss, dann muss es halt sein. Ist es denn so schlimm? Man schützt damit sich selbst und andere. Aber es gibt offenbar zu viele selbstsüchtige Menschen, die nur an sich denken.

Bei einer Streife von Polizei und Gemeindlichen Vollzugsdienst am 27. Oktober gab es zwar viele Ansprachen, aber kein Bußgeld. Quelle: Tino Plunert

Jeder möchte gern ins Theater, ins Restaurant, Freunde besuchen oder in den Urlaub fahren – aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Jetzt fällt vieles wieder weg – und das in der Advents- und Weihnachtszeit.

Abgesehen davon, dass jetzt viele Geschäfte, Gaststätten, Händler und Firmen wieder in eine graue Zukunft blicken. Diese Ignoranten sind schuld an der erneuten Krise, niemand anderes.

K. Lehmann, Dresden

Geht nicht, gibt es nicht – trotz Corona

Mit vielen kreativen Ideen und einem gesunden Optimismus sind wir mit unserem Chor in das zweite Halbjahr gestartet. Kreativ sein bedeutete, einen passenden Probenraum zu finden, denn jedes Chormitglied braucht laut Hygieneverordnung drei Quadratmeter Platz.

Unser Chorleiter, Alexander Ebert, erwies sich als ausgesprochen engagiert. Er teilte kurzerhand unseren Chor in vier kleine Chöre auf und probt nun mit ihnen zeitversetzt. Das ist für viele ungewohnt. Es fehlt der volle Chorklang. Aber es hat auch den positiven Effekt, dass intensiver geprobt werden kann.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Optimismus ist vor allem jetzt vonnöten, wenn wir uns auf unser traditionelles Weihnachtskonzert in der Lutherkirche vorbereiten, obwohl nicht klar ist, ob es auch stattfinden kann. Auch hier müssen wir neue Wege gehen. Vielen sind inzwischen die coronabedingten Maßnahmen bei kulturellen Veranstaltungen bekannt.

Es soll ein heimeliges Konzert werden, mit altbekannten Weihnachtsliedern, die „alle Jahre wieder“ unterm Weihnachtsbaum gesungen werden.

Und sie können sich darauf verlassen, die Chorgemeinschaft Radebeul Lindenau 1895 e.V. wird ihr Bestes geben.

Angelika Rode, per E-Mail

Von DNN